Diese Monster-Bälle sind ein Halloween-Snack zum Gruseln

Halloween steht vor der Tür. Und damit auch Kinder in gruseligen Kostümen, die nach Süßigkeiten fragen. Bei einer guten Halloween-Fete dürfen aber auch die Snacks nicht zu kurz kommen. Auf dem Buffet finden sich allerhand schaurige Gerichte, unter anderem diese Monster-Bälle.

Monster-Bälle: Halloween kann kommen

Die Hauptzutaten der Bällchen sind Popcorn, Marshmallows und Butter. Für die Verzierung benötigst du dann noch grüne Lebensmittelfarbe, Vampirgebisse aus Plastik, Zuckeraugen und saure Zungen.

Zuerst musst du die Marshmallows über einem Wasserbad schmelzen und mit Butter und Vanilleextrakt vermengen. Dann kommt die Lebensmittelfarbe hinein. Ist der Mäusespeck komplett geschmolzen, gießt du die Masse über das Popcorn. Ziehe dir nun unbedingt Gummihandschuhe an, damit nichts an deinen Fingern kleben bleibt. Forme die Marshmallow-Popcorn-Masse dann zu 6 etwa apfelgroßen Bällchen. In jeden Ball drückst du dann noch eine Mulde, in die kommt später das Gebiss und die Zunge. Stelle die Monster-Bälle aber erst einmal in den Kühlschrank, bis sie fest sind. Zum Schluss kannst du die Monster-Bälle dann mit den Zuckeraugen und Gebissen verzieren und steckst ihn jeden eine saure Zunge.

Neben Mumien-Würstchen, schaurig-schönen Hexenfingern und all den anderen grausigen Leckereien auf dem Buffet sind die Monster-Bälle in guter Gesellschaft. Probiere das Rezept zu Halloween doch einfach selbst einmal aus. Die Kinder werden mit Sicherheit begeistert sein.

Weißt du eigentlich, woher die ganzen Halloween-Bräuche kommen? Nein? Wir erklären dir, was es mit ihnen auf sich hat.

Monster-Bälle Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 180 g Popcorn

300 g Mini-Marshmallows

10 g Butter

1 TL Vanilleextrakt

1 TL grüne Lebensmittelfarbe

6 Vampirgebisse aus Plastik online z.B. hier 🛒

Zuckeraugen online z.B. hier 🛒

saure Zungen Zubereitung Erhitze die Marshmallows über einem Wasserbad und füge Butter und Vanilleextrakt hinzu. Wenn alles geschmolzen ist, gibst du die grüne Lebensmittelfarbe hinein und verrührst die Masse, bis sie glatt ist. Gieße die grüne Masse über das Popcorn. Ziehe dünne Gummihandschuhe an und forme aus der Marshmallow-Popcorn-Masse 6 etwa apfelgroße Bälle. Drücke in die Mitte jedes Balles eine Mulde und stelle die Popcorn-Bälle in den Kühlschrank, bis sie fest sind. Dekoriere die Popcorn-Bälle mit Vampirgebissen, die du in die Mulde drückst, mit Zuckeraugen sowie mit sauren Zungen. Notizen Zum Gruseln ist auch diese Geistergirlande aus Brotpapier . Wie du sie bastelt, erfährst du bei Geniale Tricks.

