Dieses Halloween-Dessert ist schaurig-lecker

Oktober ist die spooky Season! Ein ganzer Monat, der dem Schaurigen gewidmet ist, wie schön. Dass sich dieses Gruselgefühl nicht nur auf das Aussehen bezieht, ist klar. Auch in der Küche verpassen wir unseren Kreationen einen unheimlichen Anstrich. Schau dir nur mal diese Monster-Kürbiscreme an. Ist die nicht gruselig-süß? Hier bekommst du das Rezept.

So machst du Monster-Kürbiscreme

Um den Effekt einer grinsenden Monster-Kürbiscreme zu schaffen, brauchst du drei Dinge: orangefarbene Kürbiscreme, zerbrochene Brownies und zwei mit Schokosoße verzierte Marshmallows. Diese Komponenten schauen wir uns mal eben im Detail an.

Die Kürbis-Creme besteht zum Großteil aus Kürbispüree. Zwar kommt Kürbispüree ursprünglich aus den USA, mittlerweile bekommst du es auch in gut sortierten Supermärkten. Kaufe also einfach eine Dose fertiges Püree oder mache es selbst, indem du Hokkaidokürbiswürfel weichkochst. Diese zerstampfst du und streichst sie durch ein Sieb. Gemischt mit griechischem Joghurt und einem Spritzer Ahornsirup und abgeschmeckt mit Zimt ist die Creme im Nullkommanichts fertig. Das war doch gar nicht schwer, oder?

Für die Brownie-Schicht hast du ebenfalls mehrere Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Zeit du für die Zubereitung des Desserts eingeplant hast. Du kannst fertige Brownies im Supermarkt kaufen, sie selbst machen oder Kuchenreste verarbeiten. Zum Schluss brauchst du nur noch zwei Marshmallows, die als Augen dienen. Verziere sie mit einem Punkt Schokosoße als Pupille und garniere die Creme damit.

Schon ist sie fertig, deine Monster-Kürbiscreme. Wie unheimlich süß sie aussieht! Damit wird jedes Halloween-Büffet zu etwas ganz Besonderem. Worauf wartest du also noch? Fang direkt an mit der Zubereitung und erfreue deine Halloween-Gäste.

Weitere leckere Halloween-Kreationen findest du bei uns. Backe Halloween-Monster-Cookies oder begeistere deine Gäste mit Mumien-Würstchen. Süß und köstlich sind auch diese Baiser-Geister.

Monster-Kürbiscreme Nele Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 200 g Kürbispüree z.B. hier 🛒

100 g griechischer Joghurt

Ahornsirup nach Geschmack

1 Prise Zimt

200 g fertiger Brownie

4 Marshmallows

etwas Schokosoße Zubereitung Vermische das Kürbispüree mit dem Joghurt und schmecke beides mit Ahornsirup und Zimt ab. Fülle je einen gehäuften Esslöffel der Creme in die beiden Gläser. Zerbrösele den Brownie und verteile ihn auf die Gläser. Bedecke die Brownie-Brösel mit der restlichen Creme. Stelle die Creme etwa 2 Stunden kalt. Verziere die Marshmallows mit je einem Klecks Schokosoße und lege sie so auf die Creme, dass sie wie Augen aussehen. Notizen Die passende Halloween-Deko findest du bei Geniale Tricks. Dort kannst du zum Beispiel lernen, wie du lustige Spinnen basteln kannst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.