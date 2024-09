Morning Glory Muffins: Frühstück wie in einem amerikanischen Café

Der erste Bissen in einen Morning Glory Muffin macht dem Namen dieses tollen Gebäcks zwar alle Ehre, kann jedoch etwas verwirrend sein. Kokosraspeln und Karotten sorgen nämlich für einen leckeren, aber gesunden und erdigen Geschmack voller Ballaststoffe. Der Teig an sich schmeckt jedoch wunderbar süß und nach Zimt… ist der Muffin ein Dessert im Frühstückskostüm oder ein Frühstück, das so lecker wie ein Dessert ist? Finde es heraus!

Morning Glory Muffins: nussig und wunderbar saftig

Die leckeren Morning Glory Muffins sind kleine Küchlein voller Geschmack, die jedem müden Morgenmuffel Starthilfe geben. Die Muffins machen aus Muffel wahre Frühaufsteher! Und das liegt an einer ganzen Reihe gesunder und/oder leckerer Zutaten. Wir orientieren und bei diesem Rezept am Original, das 1978 von Pam McKinstry entwickelt wurde. Sie betrieb das Morning Glory Café auf einer kleinen Insel namens Nantucket, nicht allzu weit von New York City entfernt.

Heize zunächst den Ofen auf 180 Grad vor und bereite dein Muffinblech vor. In einer großen Schüssel mischst du Haferflocken, Mehl, Zucker, Backpulver, Zimt und Salz, bevor du Kokosraspeln, geraspelte Karotten und Apfel, Rosinen und Pekannüsse dazu gibst. Währenddessen verrührst du in einer zweiten Schüssel Eier, Öl, Apfelsaft und Vanilleextrakt. Die feuchten Zutaten kommen zu den trockenen und werden schnell zu einem herrlich duftenden Teig vermengt.

Fülle den Teig in die Muffinförmchen – nicht zu voll! – und ab in den Ofen damit. Nach etwa 25 Minuten kommen goldbraune Morning Glory Muffins heraus, die du kurz abkühlen lässt, bevor sie auf ein Gitter wandern. Genieße deine duftende Kreation mit einer heißen Tasse Kaffee und lass ein wenig die Seele baumeln, bevor du gut gesättigt in deinen Tag startest!

Wenn dir unsere Morning Glory Muffins geschmeckt haben, dann sicher auch diese Haferflocken-Honig-Muffins! Und wer sagt, dass Muffins immer süß sein müssen? Und besonders fein duften diese hübschen Lavendel-Muffins. Dass sie herzhaft mindestens genauso gut schmecken, beweisen diese Hüttenkäse-Muffins mit Zucchini!