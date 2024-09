Griechischer Auflauf mit Hackfleisch und Kartoffeln: Rezept für Moussaka

Der deftige Auflauf Moussaka besteht aus Hackfleisch, Kartoffeln, Auberginen und Käse. In seiner Heimat Griechenland gehört er zu den beliebtesten Gerichten. Wenn sich dort große Familien zum Mittag oder Abend um den Tisch versammeln, um gemeinsam zu essen, macht Moussaka alle glücklich und satt. Sicher wird der Auflauf auch in deiner Familie auf Begeisterung stoßen!

Moussaka: deftig und aromatisch

Das erste Mal erfuhr ich von der Existenz des Moussaka durch den berühmten Film „My Big Fat Greek Wedding“. Die kleine Griechin Toula öffnete in der US-amerikanischen Schule verschüchtert ihre Brotdose, in der sich ein Stück Moussaka befand. Was in Griechenland ein beliebtes Gericht ist, war in den USA zur damaligen Zeit wohl außerordentlich exotisch. Jedenfalls machten sich ihre Mitschülerinnen über sie lustig.

Die Szene ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil meine Mutter mir gern auffällige Küchenexperimente als Pausenbrot mitgab. Auch das war häufig Anlass zur Belustigung für meine Freundinnen. Genau wie Toula habe ich mir als Kind in diesem Moment gewünscht, normales Essen dabei zu haben. Nun, als Erwachsene, kann ich Mamas Experimentierfreudigkeit in der Küche durchaus würdigen. Und Toula, wäre sie nicht fiktiv, wäre heute sicher stolz auf die leckere Moussaka nach Mamas Art.

Denn das Ofengericht mit Hackfleisch und Käse ist nicht umsonst ein Liebling vieler griechischer Familien. Die Aromen des Mittelmeers verbinden sich mit rustikaler Alltagsküche. Das Ergebnis ist ein deftiger und leckerer Auflauf, mit dem ganze Generationen aufwachsen. Zugegeben, etwas aufwändig ist die Zubereitung von Moussaka schon. Mit dem Ergebnis wirst du aber reichlich für deine Mühen belohnt.

