Mozzarella mit Erdbeer-Salsa: süß, scharf, überraschend

Heute zeigen wir dir eine frische, sommerliche Vorspeise, die schnell zubereitet ist und trotzdem etwas Besonderes auf den Tisch bringt: Mozzarella mit Erdbeer-Salsa. Die Kombination aus dem cremigen Käse und der fruchtigen Schärfe klingt ungewöhnlich, überzeugt aber schon beim ersten Bissen. Dieses Gericht ist perfekt für Grillabende, ein leichtes Mittagessen oder als raffinierter Start in ein Menü mit Freunden.

Mozzarella mit Erdbeer-Salsa ist leicht, schnell und anders

Mozzarella stammt ursprünglich aus Süditalien – genauer gesagt aus Kampanien, wo die Herstellung von Mozzarella di Bufala, also Büffelmozzarella, eine jahrhundertealte Tradition hat. In Italien gehört frischer Mozzarella fast schon zum Alltag: Ob in Salaten, auf Pizza oder einfach nur mit etwas Olivenöl und Brot – er steht sinnbildlich für mediterrane Leichtigkeit. Erdbeeren hingegen sind in Mitteleuropa beheimatet und bringen ihren ganz eigenen Charakter mit. Die Kombination beider Zutaten ist modern, frisch und einfach nur lecker.

Wir verwenden für unsere Vorspeise Mozzarella aus Kuhmilch, da er etwas milder ist. Du kannst aber natürlich auch den kräftiger schmeckenden Büffelmozzarella verwenden. Weitere Zutaten sind Tomaten, Peperoni, Zwiebel und Erdbeeren. Verfeinert wird alles mit Limette, Honig, Olivenöl sowie Salz und Pfeffer. Frisches Basilikum rundet den Mozzarella mit Erdbeer-Salsa ab. Optional kannst du noch geröstete Pinienkerne oder etwas Balsamico-Creme ergänzen – so wird das Gericht noch ein bisschen raffinierter.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Probiere das Rezept für Mozzarella mit Erdbeer-Salsa doch einfach mal aus und überzeuge dich selbst vom leckeren Geschmack. Wir sind schon begeisterte Fans.

Mozzarella und Melone ist übrigens auch eine tolle Kombination, wie dieser Melonensalat mit Schinken beweist. Tolle Beilagen zum Grillen oder einem Abend mit Freunden sind der Spargel-Brot-Salat und der Avocado-Garnelen-Salat.

Mozzarella mit Erdbeer-Salsa Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Erdbeeren

200 g Cherrytomaten rot und gelb

1/2 Zwiebel

50 g Peperoni-Mix

1 Limette

10 g Basilikum frisch

1 TL Honig

6 EL Olivenöl

Meersalz nach Belieben

bunter Pfeffer aus der Mühle

3 Mozzarellas Zubereitung Wasche die Erdbeeren, entferne den Strunk und schneide sie in Stücke. Wasche die Tomaten und viertele sie. Schäle die Zwiebel, halbiere sie und würfele eine Hälfte. Wasche auch die Peperoni, entferne Strunk und Kerne und hacke sie fein.

Halbiere die Limette und presse den Saft aus 🛒

Brause das Basilikum kurz ab, schüttle es trocken und hacke es fein. Lass ein paar Blättchen als Dekoration übrig.

Verrühre 2 EL Limettensaft mit dem Honig und Olivenöl in einer Schüssel. Gib Erdbeeren, Tomaten, Zwiebel, Peperoni und gehacktes Basilikum hinzu. Schmecke die Salsa mit Salz und Pfeffer ab.

Gieße die Mozzarellas ab und schneide sie in dünne Scheiben. Verteile sie auf Tellern und richte die Erdbeer-Salsa darauf an. Dekoriere sie mit den Basilikumblättchen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.