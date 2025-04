Mozzarella-Rösti: Klassiker mit neuem Dreh

Kartoffelpuffer sind ein absoluter Klassiker und gehörten in meiner Kindheit zu meinen Lieblingsgerichten. Mit diesem Rezept für köstliche Mozzarella-Rösti erhält die beliebte Mahlzeit eine herrliche neue Wendung. Der Mozzarella-Rösti ist außen nicht nur wunderbar knusprig und innen saftig, sondern hat außerdem noch eine dezente Käsenote.

Mozzarella-Rösti: neue Variation eines weit verbreiteten Traditionsgerichts

Kartoffelpuffer, Reibekuchen, Rösti, Fratzen oder auch Pillekuchen sind in ihrer Grundform eigentlich immer relativ gleich und unterscheiden sich nur minimal in der Zubereitung. Zum Teil werden sie mit gekochten Kartoffeln gebraten, zum Teil mit rohen Kartoffeln, manchmal kommen die Eier verquirlt in den Teig, manchmal wird nur das Eiklar als Eischnee untergehoben. Doch die Grundform bilden immer geriebene Kartoffeln.

Und auch bei der Frage, womit sie gegessen werden, unterscheiden sich die Vorlieben. Die Klassiker sind Zuckerrübensirup oder Apfelmus. Aber auch Puderzucker, Preiselbeermarmelade oder aber Sauerkraut und Quark als herzhafte Toppings sind sehr beliebt. In diesem Rezept passt die herzhafte Pilz-Soße mit frischen Kräutern aber ebenfalls perfekt.

Sowohl die Pilz-Soße als auch die Rösti selbst sind kinderleicht zubereitet und im Handumdrehen fertig. Am besten schmecken die Rösti, wenn sie ganz frisch aus der Pfanne kommen und du noch etwas von den geschmolzenen Mozzarella-Streifen hast, die wunderbar Fäden ziehen.

Abgerundet werden sie von einer köstlich cremigen Pilz-Soße, die dank einer guten Portion Zwiebeln und Knoblauch richtig aromatisch wird. Dazu noch ein paar frische Kräuter und du hast ein Wohlfühlgericht vor dir, das einfach glücklich macht.

Mozzarella-Rösti Dominique 3.82 ( 27 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Zwiebeln

3 Knoblauchzehen

200 g Champignons

300 g Kartoffeln festkochend

1 Ei Größe M

Salz und Pfeffer nach Geschmack

150 g Mozzarella

etwas neutrales Pflanzenöl

2 Stiele Petersilie glatt

1 Bund Schnittlauch

200 ml Sahne Zubereitung Schäle die Zwiebeln und Knoblauchzehen und hacke beides fein. Putze die Pilze und schneide sie in Scheiben.

Schäle die Kartoffeln und hobel sie mit einer Küchenreibe 🛒 . Wickel die geriebenen Kartoffeln in ein sauberes Küchentuch ein und presse sie gut aus.

Vermenge die Kartoffeln in einer Schüssel mit dem Ei und 1/2 TL Salz.

Lass den Mozzarella abtropfen und zupfe ihn klein. Vermenge ihn gut mit der Kartoffel-Ei-Mischung.

Erhitze etwas Pflanzenöl in einer Pfanne und brate die Pilze darin auf mittlerer Stufe für ca. 5 Minuten an. Gib anschließend die Zwiebeln und den Knoblauch dazu und lass alles weiterbraten, bis die Zwiebeln glasig werden.

Wasche währenddessen die Kräuter und schneide sie klein.

Lösche die Pilzpfanne mit der Sahne ab, würze sie mit Salz, Pfeffer und gib die frischen Kräuter dazu. Lass alles einmal aufkochen und reduziere anschließend die Hitze.

Forme aus der Kartoffelmasse vorsichtig Rösti in der von dir gewünschten Größe und gib sie nacheinander in eine zweite Pfanne mit ausreichend Öl. Brate sie von beiden Seiten etwa 4-5 Minuten, bis sie goldbraun sind.

