Rezept für selbst gemachtes Müsli aus dem Airfryer: schnell und lecker

Es gibt Frühstück! Aber statt Frühstücksflocken aus dem Supermarkt tischen wir ein leckeres, selbst gemachtes Müsli aus dem Airfryer auf. Das lässt sich ganz nach den individuellen Vorlieben anpassen und ist so leicht gemacht, dass es wirklich keine Ausrede gibt, die gekaufte Variante aus dem Supermarkt zu essen.

So machst du Müsli im Airfryer

Denn gekaufte Fertigprodukte sind meist leider ziemlich ungesund: zu viel Zucker, unnötige Zusatzstoffe: Die Liste der Nachteile ist lang. Wer sich Müsli im Airfryer selbst macht, der spart nicht nur an fragwürdigen Zusätzen, sondern auch bares Geld. Die einzelnen Zutaten sind so günstig, dass du pro Portion deutlich weniger zahlst. Haferflocken, Nüsse und Kerne, Trockenobst, ein wenig Kokosöl, Gewürze und etwas zum Süßen, das war’s. Viele Zutaten gehören sowieso zur Standardausstattung, somit spart man sich vielleicht sogar den Gang in den Supermarkt und kann stattdessen sofort loslegen.

Wir machen unser Müsli aus dem Airfryer mit Haferflocken, gehackten Nüsse, Leinsamen und getrockneten Aprikosen. Dazu kommen Ahornsirup, etwas Zimt und Salz sowie flüssiges Kokosöl. Aber du kannst das selbst gemachte Granola ganz individuell gestalten. Wähle deine Lieblingsnüsse oder füge Kerne von Kürbis oder Sonnenblume hinzu. Auch andere getrocknete Früchte peppen das Müsli auf: Wie wäre es beispielsweise mit Bananen oder Rosinen?

Um das Müsli aus dem Airfryer zuzubereiten, gibst du die Granola-Zutaten in eine Schüssel, fügst die Gewürze, Ahornsirup und etwas flüssiges Kokosöl dazu und vermengst alles so gründlich, dass sich die Zutaten gut vermischen. Jetzt füllst du die Masse in den Korb deiner Heißluftfritteuse, den du am besten zuvor mit Backpapier auslegst. Darin werden sie etwa eine Viertelstunde lang gebacken und das war’s auch schon.

Übrigens: Zum Frühstück schmeckt auch Müsli mit Joghurt und Balsamico-Beeren oder Bircher Müsli. Bestimmt schmecken dir auch unsere Granola Cups mit Beeren und Joghurt.