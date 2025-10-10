Kinderleicht gemacht: Müsli-Käsestangen, die Spaß machen

Reicht dir morgens zum Frühstück auch manchmal eine Kleinigkeit zum Kaffee oder Tee? Auf Müsli oder Joghurt hast du aber wenig Lust? Dann probier unbedingt unsere Müsli-Käsestangen. Mit geriebenem Käse, Rosinen und Kernen zubereitet und zu einem einfach Teig verknetet, sind sie in knapp 40 Minuten fertig. Nicht nur morgens der Hit für große und kleine Morgenmuffel!

Sind schnell weggeknuspert: Müsli-Käsestangen

An der einen oder anderen Stelle habe ich es bereits erwähnt, mittlerweile bin ich Mama und seit meine Tochter mit uns isst, immer auf der Suche nach kindgerechten Rezepten. Im Vorfeld habe ich mich total auf die Zeit gefreut, wenn meine Kleine mit uns isst, neue Zutaten und Gerichte entdeckt und hoffentlich, so wie mein Mann und ich, zum kleinen Foodie wird. Bisher sieht es ganz gut aus, sie isst gerne und es gibt wenig, dass sie gar nicht mag.

Besonders das Frühstück hat es meiner Tochter angetan und auch wenn ich absolut keine Morgenperson bin, serviere ich ihr nur allzu gerne neue Gerichte und Kleinigkeiten, da ich sehe, wie sehr sie sich darüber freut. So wie diese Müsli-Käsestangen. Das ursprüngliche Rezept, das ich entdeckt habe, bestand aus Käsestangen ohne Müsli.

Da bei uns Zuhause Körner und Kerne aber aktuell hoch im Kurs sind, habe ich mir kurzerhand überlegt, diese sowie Rosinen mit in den Teig zu geben. Geboren waren Müsli-Käsestangen. Ebenso lecker wie das Original und durch die Kombi aus Käse, Körnern und süßen Rosinen ein überzeugender Mix aus herzhaft und süß.

Und die Stangen lassen sich absolut einfach zubereiten. Alle Zutaten in eine große Schüssel geben, mit feuchten Händen zu einem homogenen Teig verkneten und dann längliche Stangen formen. Diese wandern für 25 Minuten in den Ofen und fertig ist die Frühstücks-Knabberei.

Mittlerweile lieben auch mein Mann und ich die herzhaft-süße Leckerei und essen sie entweder auch zum Frühstück, als Snack in der Brotdose fürs Büro oder nehmen sie am Wochenende auf Ausflüge mit.

Werden sie, was allerdings sehr selten vorkommt, einmal nicht sofort alle gegessen, lassen sich die Müsli-Käsestangen auch super einfrieren. Zum auftauen dann einfach kurz in den Toaster stecken oder im Airfryer erwärmen und schon kann das große Knabbern weitergehen. Backe auch du sie unbedingt mal nach; sie schmecken wirklich „Nom, nom…“, wie meine Tochter sagen würde.

Müsli-Käsestangen Vanessa Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 150 g Dinkelmehl

2 TL Weinstein-Backpulver online z.B. hier 🛒

100 g Frischkäse

70 g geriebener Käse

50 g flüssige Butter

1 Ei

50 g Rosinen

30 g Kerne-Mix online z.B. hier 🛒

20 g Sesam

Gewürze nach Wahl Salz, Pfeffer, Paprikapulver Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor. Gib alle Zutaten in eine große Schüssel, verrühre sie miteinander und verknete sie dann mit feuchten Händen zu einem Teig. Forme mit den Händen Stangen und lege sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Backe die Müsli-Käsestangen für ca. 25 Minuten, bis sie goldbraun sind.

