So machst du Müsliriegel mit Pflaumen und Aprikosen ganz einfach selbst

Müsliriegel sind eine feine Sache: Wen der kleine Hunger packt, der greift einfach zu dem Snack und befriedigt die süßen Gelüste. Leider sind gekaufte Riegel aus dem Supermarkt meist alles andere als gesund, denn sie stecken oft voller Zucker. Wir haben eine bessere Idee: Mach dir eine Ladung Müsliriegel mit Pflaumen und Aprikosen selbst. Keine Ahnung, wie das geht? Wir zeigen es dir!

Rezept für Müsliriegel mit Pflaumen und Aprikosen: süßer Snack für zwischendurch

Wir essen die selbst gemachten Müsliriegel mit Pflaumen und Aprikosen gerne, wenn sich zwischen Frühstück und Mittag oder zwischen Mittag oder Abendessen unser Bauch mit einem lauten Grummeln meldet. Jetzt haben wir Hunger! Ein kleiner Snack muss also her, aber bitte nicht zu ungesund. Unsere fruchtig-nussigen Riegel kommen in dieser Situation wie gerufen.

Sie machen dich dank einer Portion getrockneter Früchte, Nüsse und Kerne lange satt. Warum? Die genannten Zutaten stecken voller wertvoller Ballaststoffe. Anders, als ihr Name vermuten lässt, halten sie die Verdauung gesund und helfen gegen Heißhungerattacken. Damit sind sie um Längen besser als jede Süßigkeit aus dem Supermarkt.

Gut zu wissen: Nüsse gehören zu den ballaststoffreichsten Lebensmitteln. Aber auch andere Produkte sind voll davon. Erfahre, was Hülsenfrüchte so gesund macht und welche Lebensmittel als besonders clean gelten. Jetzt in unserem Leckerwissen nachlesen!

Ein weiterer Vorteil unserer selbst gemachten Müsliriegel mit Pflaumen und Aprikosen: Du kannst sie super vorbereiten und luftdicht verpacken. Dann halten sie sich eine Weile und sind immer griffbereit, wenn du Hunger bekommst. Wir lieben sie beispielsweise auch als Frühstück to go im Büro. Probier’s aus!

Als Nächstes kannst du dir ein paar unserer Bananen-Himbeer-Riegel ohne Zucker backen. Aber auch unsere Cranberry Energy Balls und unsere Erdbeer-Energy-Balls sind super lecker. Guten Appetit!