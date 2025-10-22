Am 31.10. ist Halloween. Neben gruseligen Kostümen ist dieser Tag auch die Zeit von besonderem Essen, das den Geist des Festes widerspiegelt. So auch unsere Mumien-Würstchen. Eingewickelt in knusprigen Blätterteig sind die Würstchen auf jeder Halloween-Party der Hit.

Ein gruselig-guter Genuss: Mumien-Würstchen

Das Besondere am Halloween-Essen ist, dass es die Fantasie anregt und Spaß macht. Es erlaubt uns, mit dem Makabren zu spielen und dabei Leckereien zu kreieren, die nicht nur lecker sind, sondern auch bewundernde Blicke einheimsen. Also lass die Geister los und hab Spaß in der Küche – Halloween bietet die perfekte Gelegenheit dazu.

Die Mumien-Würstchen sind im Grunde nichts anderes als Würstchen im Schlafrock. Dank ihres süßen Designs eignen sie sich aber hervorragend für das Buffet zu Halloween. Stell dir doch nur mal vor, wie die kleinen Mumien aus dem Ofen kommen, mit ihren goldenen, knusprigen Bandagen, die das saftige Würstchen umhüllen. Deine Gäste werden staunen, wenn sie diese schaurigen Kunstwerke auf deinem Halloween-Tisch entdecken.

Besonderes Essen zu Halloween ist eine gute Möglichkeit, die gruselige Atmosphäre der Nacht zu verstärken und gemeinsam mit Freunden und der Familie Spaß in der Küche zu haben. Ein Bissen und das Mumien-Würstchen hat dich mit seinem Geschmack sofort um den Finger gewickelt.

Entdecke auch diese schaurig-schönen Halloween-Rezepte:

Mumien-Würstchen Oli Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 6 Würstchen

1 Blätterteig

ein Ei zum Bestreichen

Ketchup und Mayonnaise Zubereitung Rolle den Blätterteig aus und schneide ihn in dünne Streifen. Für jedes Würstchen, das du zubereiten möchtest, benötigst du einen Streifen. Wickle jedes Würstchen in einen solchen Streifen ein. Eventuell fällt es dir leichter, wenn du das Würstchen hierfür auf einen Schaschlikspieß 🛒 steckst. Lege die eingewickelten Würstchen, ohne Schaschlikspieß, auf ein Backblech, bestreiche sie mit Ei und schiebe sie für 15 Minuten bei 180 °C in den Ofen. Verziere die Mumien-Würstchen anschließend mit Augen aus Mayonnaise und Ketchup, bevor du sie servierst. Notizen Nicht nur auf dem Büfett gehören Mumien zu Halloween, auch als Deko dürfen sie nicht fehlen. Bei Geniale Tricks erfährst du, wie du Mumien aus Klopapierrollen basteln kannst.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.