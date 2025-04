Die etwas andere Pizza: auf Naan-Brot gebacken

Gib die passierten Tomaten in eine Schüssel. Schäle den Knoblauch und presse ihn mit Hilfe einer Knoblauchpresse 🛒 fein zu den Tomaten. Würze die Soße mit getrocknetem Basilikum, Oregano, Salz und Pfeffer. Verrühre alles gut.

Schäle und schneide die Zwiebel in feine Ringe. Zerzupfe den Mozzarella in Stücke. Wenn du Peperoni verwenden möchtest, schneide sie in Ringe.