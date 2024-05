Dieser Auflauf begeistert alle: Nacho-Auflauf mit Chili con Carne

Knusprige Nachos machen nicht nur als Snack zum Fernsehabend mit leckerem Dip eine gute Figur, auch als Auflauf mit einer feurigen Chili con Carne können sie sich sehen lassen. Zusammen ergeben beide Gerichte einen köstlichen Nacho-Auflauf, den du dir nicht entgehen lassen solltest.

Nacho-Auflauf: So bereitest du ihn zu Hause zu

Unser Nacho-Auflauf lädt zu einer kulinarischen Reise nach Mexiko ein, denn er vereint gleich zwei landestypische Spezialitäten in einem: ein würziges Chili con Carne und knusprige Nachos. Die Zubereitung ist ganz einfach. Zuerst kochst du ein klassisches Chili con Carne. Dann füllst du dies in eine Auflaufform, streust Tortilla-Chips und Käse drüber und backst alles im Ofen. Klingt einfach, oder? Dann lass uns gleich loslegen.

Für den Nacho-Auflauf benötigst du Hackfleisch (oder eine vegane Hack-Alternative), gehackte Tomaten, eine Handvoll Gewürze, eine Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Dosenmais, Kidneybohnen, Tortilla-Chips und geriebenen Käse.

Brate zuerst das Hack in Öl kräftig an. Anschließend gibst du Zwiebel, Knoblauch, Paprika, Salz, Pfeffer und die anderen Gewürze sowie das Tomatenmark hinzu. Lass alles kurz anschwitzen und lösche mit den gehackten Tomaten und der Brühe ab. Nun braucht die Soße knapp 15 Minuten Zeit, um einzukochen. In der Zwischenzeit gießt du den Dosenmais sowie die Bohnen ab und spülst die Bohnen mit klarem Wasser. Gib beide mit in die Soße und lass sie kurz mit köcheln. Nun musst du das Chili nur noch in eine Auflaufform umfüllen, die Tortilla-Chips und den Käse darauf verteilen und den Auflauf backen.

Übrigens: Ein Dip wie eine klassische Guacamole verleiht auch dem Nacho-Auflauf eine frische Note.

Darf es ab jetzt gerne öfter mexikanische Gerichte geben? Dann lass dir unseren köstlichen Hähnchen-Fajita-Auflauf nicht entgehen. Passend dazu kannst du dir mit einem Glas Michelada eine mexikanische Bier-Spezialität gönnen. Mexikanisch frühstücken kannst du mit den Frühstückseiern Huevos Rancheros. Viel Spaß beim Nachkochen!