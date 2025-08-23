Starte deinen Sommerabend mit diesem genialen Bruschetta-Rezept

Stell dir vor: ein lauer Sommerabend, ein Glas Wein und eine köstliche Kleinigkeit, die Appetit auf mehr macht. Genau das bekommst du mit dieser Nektarinen-Bruschetta. Hier treffen gegrillte Nektarinen auf knuspriges Brot, würzigen Gorgonzola und aromatische Walnüsse. Dieses Rezept vereint das Beste aus süß, herzhaft und cremig, perfekt für einen entspannten Abend oder als Starter für dein nächstes Dinner.

Nektarinen-Bruschetta: Fruchtiges und Käse gehören zusammen

Jedes Mal, wenn ich ein Rezept schreibe, versuche ich mich ein bisschen näher mit den verschiedenen, verwendeten Zutaten zu beschäftigen und etwas zu lernen, was ich noch nicht wusste. So sammeln sich mit der Zeit allerlei Food Fun Facts an. Aber auch Wissenswertes zu den Nährwerten, wie zum Bespiel unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten angebaut werden und was es vielleicht bei der Zubereitung zu beachten gibt.

Heute ist die Nektarine an der Reihe. Saftig, süß und mit einer samtig glatten Haut, die oft mit dem Pfirsich verwechselt wird. Tatsächlich sind die beiden verwandt, aber während der Pfirsich eine pelzige Oberfläche hat, glänzt die Nektarine mit ihrer glatten Optik. Wusstest du, dass die Nektarine eigentlich keine eigene Frucht ist, sondern eine Mutation des Pfirsichs? Verrückt, oder?

Uns soll das aber nicht weiter stören. Was zählt ist, dass sie einfach richtig lecker ist. Wir grillen sie in unserem Rezept für Nektarinen-Bruschetta. Dadurch kommt ihre Süße noch besser zur Geltung. Auch der Rest der Zubereitung ist nicht schwierig und geht recht schnell. Nachdem die Nektarinen gegrillt und das Brot geröstet ist, geht’s ans „Zusammenbauen“. Bestreiche das Brot mit Gorgonzola, lege die Nektarinen darauf und toppe das Ganze mit in Honig und Rosmarinbutter gerösteten Walnüssen.

Natürlich haben wir auch noch paar Ideen parat, wenn es um das richtige Pairing geht. Ein Holunderblüten Spritz oder ein trockener Weißwein harmonieren perfekt mit den süß-herzhaften Aromen. Eine weitere leckere Ergänzung: Oliven in Kräutermarinade. Hungrig? Dann ab in die Küche!

Kein Besuch beim Italiener ohne klassische Bruschetta als Vorspeise. Oder du machst es dir zu Hause einfach selbst – mit unserem Rezept für Bruschetta italiana. Auf Leckerschmecker findest du außerdem auch noch ein paar ausgefallene Varianten des italienischen Klassikers. Probiere zum Beispiel mal Kichererbsen-Bruschetta oder Feta-Trauben-Bruschetta. Für noch mehr Ideen chatte mal mit unserem Koch-Bot!

Nektarinen-Bruschetta Olivia 3.87 ( 15 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Kochutensilien (online, z.B. diese hier 🛒 1 Grillpfanne Zutaten 1x 2x 3x 2 reife Nektarinen

40 g Walnüsse

1 TL Butter

2 EL Honig

Frischer Rosmarin

4 Scheiben Sauerteigbrot

100 g Gorgonzola Zubereitung Wasche die Nektarinen und schneide sie in Spalten bzw. Scheiben. Hacke die Walnüsse grob.

Schmilz die Butter in einer Pfanne und füge die Walnüsse hinzu. Gib 1 EL Honig sowie einen Zweig Rosmarin dazu und röste die Nüsse damit an. Stelle die Mischung zur Seite.

Grille die Nektarinen in einer heißen Grillpfanne oder auf dem Grill ohne Fett für jeweils 2 Minuten pro Seite.

Röste das Sauerteigbrot, bis es knusprig ist.

Verteile den Gorgonzola großzügig auf den Brotscheiben. Lege die warmen Nektarinen auf den Käse und gib die Walnuss-Honig-Mischung darüber.

Träufele zusätzlich etwas Honig darüber und dekoriere mit frischem Rosmarin.

