So genießt du die letzte Sommertage in vollen Zügen

Der September ist ein Übergangsmonat, wie er im Buche steht. Die Tage werden spürbar kürzer, das Licht weicher und an den Abenden weht dann und wann bereits eine kühle Brise über dein Gesicht. Dennoch schenkt er uns immer noch ein paar warme Sommertage und genau dann ist eine Nektarinen-Minz-Limonade die perfekte Erfrischung für dich.

Nektarinen-Minz-Limonade: so erfrischend kann selbstgemacht sein

Dass Nektarinen eine Mutation von Pfirsichen sind, hast du diesen Sommer vielleicht bereits erfahren. Sie unterscheiden sich von der beliebten Sommerfrucht nicht nur mit ihrer glatten Haut, sondern auch durch einen etwas festeren Biss.

Außerdem vereinen sie eine fruchtige Süße perfekt mit einer dezenten Säure, was sie zu grandiosen Kandidaten macht, um ein aromatisches Püree als Grundlage für Getränke daraus zuzubereiten. Besonders in Verbindung mit spritzigem Mineralwasser und frischer Minze zauberst du dir ein Getränk, das erfrischt und belebt.

Die Minze bringt eine herrlich kühlende Note ins Glas, die den süßen Geschmack der Nektarinen ideal auflockert und die Limonade dadurch noch leichter wirken lässt. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich immer, wenn ich irgendwo auf meinem Speiseplan ein paar frische Minzblätter sehe. Ganz egal, ob zu einem würzigen Gericht auf dem Teller oder eben, wie hier, in einem erfrischenden Getränk in der Spätsommersonne.

Vermutlich wirst du dich fragen, warum du nicht viel früher darauf gekommen bist, aus Nektarinen eine köstliche Erfrischung zu zaubern. Pfirsich-Eistee ist ja immerhin schon seit mehreren Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, ein beliebtes Getränk. Also, gib ihr eine Bühne auf dem Tisch und probiere unsere Nektarinen-Minz-Limonade gleich selbst aus!

Nektarinen-Minz-Limonade Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 3 reife Nektarinen

2 EL Zucker

200 ml stilles Wasser

1 Handvoll frische Minzblätter

1 Bio-Zitrone den Saft davon

600 ml Sprudelwasser gut gekühlt

Eiswürfel nach Belieben Zubereitung Wasche die Nektarinen, entsteine sie und schneide sie dann in grobe Würfel.

Gib die Nektarinenwürfel mit dem Zucker und dem stillem Wasser in einen Mixer und püriere alles zu einem glatten Püree.

Streiche das Ergebnis durch ein feines Sieb 🛒

Wasche die Minze und zupfe die Blätter vom Stiel ab.

Gib den Zitronensaft und die Hälfte der Minze zur Fruchtbasis. Verrühre alles gut miteinander.

Gieße das Frucht-Minz-Gemisch in eine Karaffe und fülle es vorsichtig mit dem Sprudelwasser auf.

Richte die Limonade mit Eiswürfeln und den restlichen Minzblättern in Gläsern an.

