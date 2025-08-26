Lieblingsrezept für den Sommer: Warum diese Marmelade ein Must-have ist

Was gibt’s Schöneres, als den Morgen mit einem frisch gebackenen, buttrigen Croissant und selbstgemachter Marmelade zu starten? Unsere Nektarinen-Thymian-Marmelade bringt den Sommer auf dein Brot und verbindet die fruchtige Süße der Nektarinen mit dem fein würzigen Aroma von Thymian. Es sind nur vier Zutaten, aber der Geschmack wird dich umhauen. Egal, ob fürs Frühstück, als Geschenk oder für die kleinen süßen Momente zwischendurch – diese Marmelade ist ein echter Geheimtipp!

Hausgemachte Sommerfreude: Rezept für Nektarinen-Thymian-Marmelade

Sobald im Supermarkt wieder Nektarinen in der Obstauslage liegen weiß ich: Jetzt ist Sommer! Sie gehören für mich einfach zur warmen Jahreszeit dazu. Und weil es sie nur dann gibt, schlage ich zu und decke mich wöchentlich mit einer großen Portion davon ein. Ganz gleich, ob für den Obstsalat, als Kuchen, im Smoothie oder einfach so als fruchtiger Snack für zwischendurch. Am liebsten mag ich sie, wenn sie richtig schön reif und saftig sind.

Auch wenn der Sommer gerade erst richtig losgeht, ist er erfahrungsgemäß dennoch schneller wieder vorbei, als man denkt. Deswegen konservieren wir uns einfach gleich schon mal ein wenig der sonnigen Jahreszeit. Und zwar in Form einer Nektarinen-Thymian-Marmelade.

Klingt zunächst nach einer etwas ausgefallenen Kombination, schmeckt aber richtig lecker. Ich persönlich finde, dass das Aroma des Thymians die Fruchtigkeit der Nektarinen ideal unterstützt und ausbalanciert. Er bringt nämlich ein leicht herb-blumiges Aroma ins Spiel und verleiht der Marmelade damit Tiefe.

Am liebsten lasse ich mir die Nektarinen-Thymian-Marmelade mit einem noch warmen und buttrigen Croissant schmecken. Auf Käseplatten ist sie ebenso ein Highlight. Ein Klecks zu Brie, Camembert oder Ziegenkäse ergänzt deren Cremigkeit perfekt. Und als Topping für Desserts wie Vanilleeis oder Panna Cotta macht sie sich auch sehr gut.

Appetit bekommen? Dann binde dir am besten gleich die Schürze um und ran geht’s an den Marmeladenkochtopf!

Mach deine Küche zur Marmeladenmanufaktur und koche als nächstes Erdbeer-Basilikum-Marmelade, Zitronen-Ingwer-Marmelade oder Kirsch-Holunderblüten-Marmelade. Viel Spaß beim Nachmachen!

Nektarinen-Thymian-Marmelade Olivia 3.31 ( 13 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 2 Gläser à 200 g Zutaten 1x 2x 3x 300 g Nektarinen

1 EL Zitronensaft

100 g Gelierzucker 3:1 z.B. diesen hier 🛒

1 Zweig frischer Thymian Zubereitung Wasche und trockne die Nektarinen. Halbiere und entkerne sie.

Gib die Hälfte der Früchte mit dem Zitronensaft in einen Mixer oder püriere sie mit einem Pürierstab fein. Schneide die andere Hälfte in kleine Stücke.

Gib das Nektarinenpüree und die Fruchtstücke mit dem Gelierzucker und dem Thymian in den Topf und koche das Ganze unter Rühren auf. Lass das Ganze unter stetigem Rühren ca. 5 Minuten sprudelnd kochen.

Nimm den Topf vom Herd und entferne den Thymian.

Fülle die fertige Marmelade noch heiß in ein steriles Glas, verschließe es sofort und lass sie abkühlen.

