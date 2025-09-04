Wenn man morgens nach einer schnellen, unkomplizierten und süßen Option sucht, sind Frühstückszerealien die perfekte Wahl. Aber hast du jemals daran gedacht, dass diese knusprigen Flocken nicht nur im Milchbad gut schmecken, sondern auch hervorragend in einem Kuchen zur Geltung kommen können? Keine Sorge, wir haben selbstverständlich das passende Rezept dafür bereit: unseren Nesquik-Kuchen.

Nesquik-Kuchen als idealer Begleiter zum Kaffee

Die Nesquik-Frühstücksflocken sind nicht nur wunderbar schokoladig, sie sorgen auch für einen ordentlich Crunch im Nesquik-Kuchen und harmonieren ganz wunderbar mit der Frischkäsecreme.

Die Zubereitung des Nesquik-Kuchens sieht auf den ersten Blick kompliziert aus, sie ist aber wirklich einfach. Der Tortenboden wird mithilfe eines kleinen Tricks in 3 gleich große Teile geschnitten und mit Frischkäsecreme und einer Schokoladenmasse aus Nesquik Knusper-Frühstück bestrichen. Nach dem Stapeln des Kuchens werden die Knusper-Schokoladenmasse und Frischkäsecreme auch als Topping auf dem Nesquik-Kuchen verteilt und mit ein paar Schokoladenraspeln garniert. Fertig ist ein leckerer Schokokuchen, der jeden deiner Gäste überzeugen wird.

Wer es noch frischer mag, kann auch Früchte in die Frischkäsecreme einarbeiten. Kirschen, Heidelbeeren oder Himbeeren passen perfekt zum Schokokuchen. Auch als Dekoration eignen sich diese Früchte hervorragend.

So einfach wird aus dem Frühstück ein saftiger Kuchen für die Kaffeetafel, von dem niemand die Finger lassen kann oder will. Für noch mehr Knusperkick können die Zerealien auch unter den Teig gemischt werden. Nun heißt es aber: Auf die Löffel, fertig, los!

Backe weitere leckere Schokokuchen mit uns! Bei unserem Schokoladenkuchen mit Kartoffelbrei treffen zwei außergewöhnliche Komponenten aufeinander. Die Tarte Moelleux au Chocolat hat einen flüssigen Kern und dieser Schokokuchen mit Pudding sieht aus wie ein Vulkan.

Nesquik-Kuchen keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 40 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Zutaten 1x 2x 3x 100 g Sahne

300 g Frischkäse

100 g Nesquik Knusper-Frühstück online z.B. hier 🛒

300 g geschmolzene Kuvertüre

180 g Mehl

5 Eier

90 g Zucker

70 g Kakaopulver

2 TL Backpulver

190 g Butter

Schokoladenraspel Zubereitung Schlage die Sahne steif und hebe sie vorsichtig unter den Frischkäse und vermenge beides zu einer Creme.

Gib Nesquik Knusper-Frühstück und geschmolzene Kuvertüre in eine Schüssel und mische beides.

Um den Teig zuzubereiten, mische Mehl, Eier, Zucker, Kakaopulver und Backpulver mit dem Handrührgerät. Erst dann gibst du die Butter hinzu und mischst den Teig erneut.

Fülle den Teig in eine kleine, runde Backform (Durchmesser etwa 18 Zentimeter) und backe ihn bei 175 °C für 45 Minuten.

Löse den abgekühlten Kuchen aus der Form und schneide ihn in drei gleich dicke Scheiben. Ohne viel Mühe und besonders gleichmäßig geht es, indem du ein Stück Zahnseide um den Kuchen führst und deren Enden fest zusammenziehst. Dabei schneidet sich die Zahnseide ihn den Teig und teilt ihn ganz glatt.

Gib je ein Drittel der Knusper-Schokoladenmasse und der Frischkäsecreme auf den ersten Kuchenboden. Streiche beides über die gesamte Kuchenfläche glatt und setze dann eine weitere Schicht Kuchen auf. Erneut folgen Knusper-Schokoladenmasse, Frischkäsecreme und die letzte Kuchenschicht. Die beiden letzten Schichten Knusper-Schokoladenmasse und Frischkäsecreme kommen auf die oberste Schicht. Streiche diese jedoch nicht ganz bis zum Rand. Garniere den Nesquik-Kuchen nun noch mit einigen Schokoladenraspeln.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.