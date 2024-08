New York Sour: Bei diesem Cocktail trifft Whiskey auf Rotwein

Der New York Sour ist ein Cocktail mit Geschichte. Schon seit den 1880er Jahren gibt es den Drink, der seinen Ursprung in Chicago haben soll. Damals hieß er aber noch Continental Sour. Ein Barkeeper goss einfach etwas Portwein in einen Whiskey Sour und ein neues Getränk war geboren. Während er seinen Siegeszug durch amerikanische Bars antrat, wechselte der Cocktail seinen Namen erst zu Southern Whiskey Sour und schließlich zu New York Sour. War der Drink in den vergangenen Jahren eher selten auf Barkarten zu finden, erlebt er nun ein Comeback. Kleiner Fun Fact: Den Continental Sour gibt es weiterhin. Während er mit fruchtig-süßem Portwein zubereitet wird, ist der New York Sour sein Gegenpool, für den du einen herben Rotwein verwendest.

New York Sour: mehr als nur Whiskey Sour mit Schuss

Das Besondere an einem New York Sour: Er ist ein Cocktail in drei Schichten und somit nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch für das Auge. Unten im Glas befindet sich der eigentliche Drink, der aus Whiskey, Zitronensaft und Zuckersirup besteht. Dann kommt eine Schicht Rotwein und obendrauf schwimmt aufgeschlagenes Eiweiß.

Möchtest du einen New York Sour probieren, musst du dafür nicht in eine teure Bar gehen, sondern kannst den Drink auch zu Hause nachmixen. Du brauchst einen guten Whiskey, Zuckersirup, Zitronensaft, einen herben Rotwein und ein Ei. Dazu kommen noch Eiswürfel.

Schlage zuerst das Ei auf und trenne das Eiklar vom Gelb. Gib das Eiweiß in einen Shaker, füge Whiskey, Zitronensaft, Zuckersirup und ein paar Eiswürfel hinzu und schüttle die Zutaten für zehn Sekunden kräftig durch. Fülle ein paar frische Eiswürfel in ein Glas und gieße den Inhalt des Shakers hinein. Nun lässt du den Rotwein vorsichtig über den Rücken eines Löffels in das Glas laufen, sodass er sich nicht mit den anderen Zutaten vermischt, sondern eine eigene Schicht bildet. Jetzt ist der Cocktail auch schon fertig zum Anstoßen.

Übrigens: Das Eiweiß ist für die Zubereitung eines New York Sours nicht zwingend notwendig. In vielen Rezepten fehlt das Ei sogar. Möchtest du den Drink in einer veganen Variante genießen, kannst du das Eiweiß getrost weglassen, ohne dass dem Cocktail eine wichtige Komponente flöten geht.

