Passend zum Okotoberfest: Gewinne ein Bierbrauset!

Du liebst Bier, schaffst es dieses Jahr aber nicht zum Oktoberfest? Das ist schade, aber kein Problem. Hol dir das Volksfest einfach nach Hause! Wie das gehen soll? Na, ganz einfach: mit einem Bierbrauset. Damit kannst du ganz einfach dein eigenes Bier brauen und zu Hause feiern, ganz ohne Schlangen oder andere Menschen in überfüllten Bierzelten.

Newsletter-Gewinnspiel: Sichere dir die Chance auf ein Bierbrauset

In München wird wieder gefeiert. Wie jedes Jahr findet auf der Theresienwiese das größte Volksfest der Welt statt. Über sieben Millionen Liter Bier werden jährlich in den knapp zwei Wochen ausgeschenkt, die das Fest tobt. Doch die Wiesn ist nicht für alle etwas: Dort ist es voll, laut, stickig und eine Maß Bier kostet mittlerweile um die 15 Euro. Die gute Nachricht für Bier-Fans: Du kannst dir das Wiesn-Feeling auch zu günstigeren Preisen ins eigene Haus holen. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Bierbrauset.

Bierbrausets sind seit einigen Jahren richtig im Trend. Mit nur wenigen Zutaten und kurzer Vorbereitungszeit können begeisterte Hobbybrauer und -brauerinnen damit ihr eigenes Bier brauen, ganz nach dem eigenen Geschmack.

Gewinne bei unserem Newsletter-Gewinnspiel eins von drei Bierbrausets. Credit: Leckerschmecker

Dieses Bierbrauset von Braufässchen beinhaltet alles, was du für das leckerste selbstgebraute Bier brauchst: Hopfen, Hefe, Malzextrakt – und natürlich ein Braufässchen. Auch die Vorbereitung ist einfach: Du vermischst das Malz mit warmem Wasser, gießt noch mehr Wasser dazu, gibst Hopfen und Hefe hinein, verschließt alles und lässt es eine Woche vor sich hin gären. Nach Ablauf dieser Woche ist dein selbstgebrautes Bier fertig und du kannst deinen eigenen Fassanstich feiern.

Im Rahmen des Newsletter-Gewinnspiels besteht im Zeitraum vom 25.09.25 bis 28.09.25 um 23:59 Uhr die Möglichkeit, teilzunehmen. Für die Teilnahme muss die vorgefertigte Eingabemaske vollständig ausgefüllt und im Rahmen des Double-Opt-in-Verfahrens bestätigt werden.

Der Gewinner oder die Gewinnerin wird anschließend per Los bestimmt und erhält vom Veranstalter innerhalb von fünf Tagen eine Benachrichtigung per E-Mail. In diesem Zuge bitte auch den Spam-Ordner kontrollieren.

Die Teilnahmebedingungen findest du hier.