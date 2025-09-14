Bei diesem fruchtig-frischen Kuchen bleibt der Ofen aus

Kuchen, bei denen der Ofen ausbleibt, sind mir die liebsten. Aus Frischkäse, Zitronen und einem knusprigen Boden entsteht in diesem einfachen Rezept ein No-bake-Zitronen-Cheesecake, der herrlich leicht und erfrischend schmeckt und perfekt für die letzten warmen Spätsommertage ist.

No-bake-Zitronen-Cheesecake: süße Verführung aus dem Kühlschrank

No-bake-Kuchen sind eine leckere und einfache Alternative, um neben einem süßen Dessert auch eine kleine Erfrischung zu kreieren. Die wohl bekanntesten Varianten eines Kuchens ohne Backen bestehen aus Frischkäse, sind also Käsekuchen beziehungsweise Cheesecakes. Damit die Füllung aber nicht verläuft, muss der No-bake-Kuchen zuvor im Kühlschrank gelagert werden. So kommen die Leckereien immer schön kühl auf den Tisch und eignen sich gut für den Sommer oder warme Tage.

Die Basis unseres Zitronen-Cheesecakes ohne Backen bildet ein Boden aus zerbröselten Keksen und geschmolzener Butter. Um die Säure der Zitronen abzufangen, kannst du noch ein wenig Zucker unter den Boden rühren. Diese Mischung drückst du dann fest in deine Springform – fertig ist das knusprige Fundament. Für die Füllung verrührst du cremigen Frischkäse mit Puderzucker und fügst Zitronensaft sowie abgeriebene Zitronenschale hinzu. Ein Schuss Sahne macht die Masse besonders luftig und zart. Den Abschluss bildet ein Zitronen-Topping, das du in einem kreativen Muster über den Kuchen träufelst.

Die unkomplizierte Zubereitung macht den No-bake-Zitronen-Cheesecake zu einem idealen Rezept für entspannte Sonntagnachmittage, Picknicks oder spontanen Besuch. Du kannst den Kuchen morgens zubereiten und nachmittags servieren.

No-bake-Zitronen-Cheesecake Anke 4 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Kühlzeit 4 Stunden Std. Gesamtzeit 4 Stunden Std. 30 Minuten Min. Portionen 12 Stücke Kochutensilien (23 x 23 cm, online z.B. hier 🛒 1 Backform Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 200 g Butterkekse oder Digestive-Kekse

110 g Butter geschmolzen

50 g Zucker Für die Cheesecake-Schicht: 450 g Frischkäse

90 g Puderzucker

240 ml Schlagsahne

2 TL Vanilleextrakt

Schale von 2 Zitronen

60 ml frisch gepresster Zitronensaft Für das Zitronen-Topping: 50 g Zucker

60 ml Wasser

1 EL Speisestärke

2 EL frisch gepresster Zitronensaft

Schale von 1 Zitrone Zubereitung Zerkrümele die Kekse und mische sie mit der geschmolzenen Butter und dem Zucker. Rühre alles gut durch.

Fette eine Backform (23 x 23 cm) ein und fülle die Keks-Mischung hinein. Drücke sie zu einem Boden fest. Stelle die Form dann in den Kühlschrank, damit der Boden schon einmal durchkühlt und fest wird.

Bereite nun die Cheesecake-Schicht zu, indem du den Frischkäse und Puderzucker mit einem Handrührgerät zu einer glatten, cremigen Masse verrührst.

Schlage in einer separaten Schüssel die Sahne steif. Hebe die geschlagene Sahne danach vorsichtig unter die Frischkäsemasse.

Füge den Vanilleextrakt, die Zitronenschale und den frisch gepressten Zitronensaft hinzu. Verrühre alles sanft, bis die Masse glatt und cremig ist. Gieße sie danach gleichmäßig auf den Boden und streiche die Oberfläche mit einem Spatel glatt.

Mische Zucker, Wasser und Speisestärke in einem kleinen Topf und erhitze sie. Rühre ständig, bis sich der Zucker aufgelöst hat und die Mischung leicht eindickt. Nimm den Topf vom Herd und füge den frisch gepressten Zitronensaft sowie die Zitronenschale hinzu. Lass die entstandene Soße kurz abkühlen.

Träufle die Zitronensoße in einem schönen Muster über den No-bake-Zitronen-Cheesecake.

Decke die Backform mit Frischhaltefolie ab und stelle den Kuchen für mindestens 4 Stunden in den Kühlschrank.

Serviere ihn gut gekühlt.

