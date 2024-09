Norwegischer Apfelkuchen: der Geschmack von Skandinavien

Schmilz 50 g Butter in einem kleinen Topf. Lass sie anschließend vollständig auskühlen.

Schneide die restliche Butter in kleine Stücke und gib sie in eine große Schüssel.

Trenne die Eier. Gib 1 Eigelb in die Schüssel, das andere hebst du für später zum Bestreichen auf.

Verknete alle Zutaten in der Schüssel zu einem glatten Teig. Forme ihn danach zu einer Kugel, wickle ihn in Frischhaltefolie und legen ihn für 1 Stunde in den Kühlschrank.