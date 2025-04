Würziges Nudel-Bärlauch-Gratin bringt dir Frühlingsgefühle aus dem Ofen

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm geht auch die Zeit des Bärlauchs wieder los. Ganz egal, ob selbst gesammelt, auf dem Markt gekauft oder im eigenen Garten geerntet: Dieses Rezept für ein wärmendes Nudel-Bärlauch-Gratin ist eine perfekte Möglichkeit, die würzige Waldpflanze zu genießen.

Dieses Nudel-Bärlauch-Gratin ist im Handumdrehen zubereitet

Das Rezept für ein frisch-würziges Nudel-Bärlauch-Gratin ist hervorragend, wenn du nicht lange in der Küche stehen möchtest. In etwa 20 Minuten hast du mit nur ganz wenig Zutaten bereits alles vorbereitet, den Rest erledigt der Backofen. Dieses Wohlfühlgericht ist also auch perfekt, wenn du von einem anstrengenden Tag nach Hause kommst und nicht mehr viel Energie für eine lange Koch-Session hast.

Und falls am Ende etwas übrig bleibt, hast du direkt noch eine Portion für den nächsten Tag! Einmal abgekühlt und im Kühlschrank aufbewahrt, kannst du dir das Nudel-Bärlauch-Gratin problemlos noch einmal warm machen und erneut genießen. Wenn du Bärlauch liebst, dann musst du dieses himmlische Ofengericht unbedingt selbst probieren.

Hast du dich schon einmal gefragt, woher der Bärlauch eigentlich seinen Namen hat? Eine gesicherte Antwort gibt es leider nicht, dafür aber einige Theorien, wie der auf Lateinisch genannte „Allium Ursinum“ zu seinem Namen gekommen ist.

Die eine besagt, dass Bären nach ihrem Winterschlaf bevorzugt den vitaminreichen Waldknoblauch aufgesucht haben, um ihren Vitaminhaushalt wieder aufzufüllen. Eine andere Theorie setzt die Namensherkunft darauf, dass dem Kraut „Bärenkräfte“ zugeschrieben wurden.

Ganz egal, woher der Name am Ende stammt, tatsächlich ist Bärlauch sehr gesund. Das Waldkraut ist reich an Vitamin C, Eisen, Magnesium und Kalium. Seinen besonderen Wert erhält er durch das Allicin, das entzündungshemmende, antibakterielle sowie antivirale Eigenschaften besitzt. Also wirklich eine richtige Powerpflanze!

Bei Leckerschmecker findest du noch mehr wunderbare Rezeptideen und Ratgeber für Bärlauch. Wenn du gerade erst Bärlauch gesammelt hast, haben wir für dich schon festgehalten, wie du Bärlauch haltbar machen kannst.