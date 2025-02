Schneller Nudel-Bohnensalat mit köstlichem Dressing

Manchmal braucht man einfach einen schnellen und simplen Nudelsalat. Dieser Nudel-Bohnensalat ist im Nu zusammengemischt, gesund und schmeckt mit seinem würzigen Dressing absolut köstlich! Und wenn du keine Geduld hast, zu warten, bis die Nudeln richtig kalt geworden sind, kannst du ihn natürlich auch noch lauwarm genießen.

Dieser Nudel-Bohnensalat mit knackigem Rucola macht glücklich

Farfalle sind perfekt, um von dem herrlich würzigen Dressing bedeckt zu werden. Der leicht pikante und knackige Rucola bringt außerdem noch eine dezente Schärfe hinein, die perfekt in diesen Salat passt. Abgerundet vom milden Basilikum ist dieser Nudel-Bohnensalat ein Traum für deine Geschmacksknospen.

Cannellinibohnen bringen nicht nur einen angenehm nussigen Geschmack mit in den Salat. Sie sind zudem eine perfekte Proteinquelle und halten dich lange satt. Bei ihnen handelt es sich um eine Sorte weißer Bohnen aus Italien. Falls du keine Cannellinibohnen findest, kannst du auch zu ganz normalen weißen Bohnen oder Kichererbsen greifen. Beide passen ebenfalls gut zu diesem Nudel-Bohnensalat.

Koche zu Beginn die Nudeln. Sie brauchen vom Zeitaufwand am längsten, da sie natürlich etwas abkühlen müssen. Aber wie gesagt, du kannst den Salat natürlich auch genießen, wenn sie noch lauwarm sind. Schäle und hacke anschließend die Zwiebeln und die Knoblauchzehen klein. Schwitze sie in einer Pfanne 🛒 mit etwas Öl an, um dem Dressing später noch etwas mehr Würze zu verpassen.

Wasche und schneide die restlichen „typischen“ Salatzutaten klein. Gieße und wasche die Bohnen ab, schneide die Oliven in Ringe, die Tomaten klein und rupfe das Grünzeug klein. Vermische Olivenöl, Balsamico, Senf und Ahornsirup mit den Zwiebeln und Knoblauchzehen. Füge außerdem das Öl aus der Pfanne hinzu, um dem Dressing den letzten Schliff zu geben. Anschließend kannst du alles in einer großen Schüssel zusammengeben, durchrühren und, falls nötig, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Guten Appetit!

Nudel-Bohnensalat Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Farfalle

Salz nach Geschmack

400 g Cannellinibohnen aus der Dose, alternativ weiße Bohnen oder Kichererbsen

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

6 EL Olivenöl

200 g Cherrytomaten

150 g frischer Rucola

20 g frisches Basilikum

100 g Oliven ohne Kern schwarze oder grüne

3 EL Balsamico Bianco

1 TL Senf

1 TL Ahornsirup

Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente. Gieße sie ab, behalte aber etwas von dem Nudelwasser. Schrecke die Nudeln ab und lass sie abkühlen. Gieße die Bohnen ebenfalls ab und spüle sie ab.

Schäle die Zwiebeln und den Knoblauch. Hacke beides fein. Erhitze 3 EL Olivenöl in einer Pfanne und schwitze Zwiebeln und Knoblauchzehen an, bis die Zwiebeln glasig sind. Stelle die Pfanne mit den gehackten Zutaten und dem Öl kurz zur Seite.

Wasche die Tomaten und halbiere sie. Wasche Rucola und Basilikum. Rupfe den Rucola grob klein und zupfe die Basilikumblätter von den Stielen. Hacke sie grob klein.

Gieße die Oliven ab und schneide sie in Ringe.

Vermische für das Dressing das restliche Olivenöl, Balsamico Bianco, Senf sowie Ahornsirup. Gib die Zwiebeln und die Knoblauchzehen mit dem Öl aus der Pfanne dazu. Schmecke es mit Salz und Pfeffer ab.

Vermenge die abgekühlten Nudeln, Bohnen, Tomaten, Oliven in einer großen Schüssel mit dem Dressing. Hebe Rucola und Basilikum vorsichtig unter. Sollte der Salat zu trocken sein, kannst du etwas vom aufbewahrten Nudelwasser dazumischen. Schmecke den Salat, falls nötig, noch einmal mit Salz und Pfeffer ab.

