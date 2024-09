Nudel-Hackfleisch-Pfanne: dein neuer Alltagsfavorit

Es gibt Tage, an denen muss es in der Küche schnell gehen. Da hat man einfach nicht die Zeit oder Lust, ewig vorm Herd zu stehen. Diese Nudel-Hackfleisch-Pfanne ist ein köstliches und einfaches Gericht, das in kürzester Zeit zubereitet ist. Perfekt also für genau solche Tage. Hier kommt das Rezept.

Einfache Nudel-Hackfleisch-Pfanne für jeden Tag

Knapp 10 Kilogramm Nudeln werden in Deutschland pro Kopf und Jahr gegessen, das sind knapp 200 Gramm in der Woche. Dabei wird in Süddeutschland mehr Pasta gegessen als in Norddeutschland. Auch Hackfleisch ist in Deutschland sehr beliebt und gehört zu den meistverkauften Fleischprodukten. Kein Wunder, denn es lässt sich für viele Gerichte verwenden – allen voran Spaghetti bolognese.

Heute kombinieren wir Nudeln und Hackfleisch zu einem leckeren Pfannengericht und geben Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Käse dazu. Abgerundet wird die Nudel-Hackfleisch-Pfanne durch Knoblauch, Petersilie und Oregano. Bei den Gewürzen und Zutaten kannst du aber völlig frei sein und sie ganz nach deinen Vorlieben auswählen. Zucchini, Pilze und Mais passen auch hervorragend dazu. Besonders gut schmeckt das Gericht mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten.

Nach einer knappen halben Stunde steht ein leckeres Essen auf dem Tisch, das der ganzen Familie schmeckt. Sollte wider Erwarten noch etwas übrig bleiben, kannst du die Nudel-Hackfleisch-Pfanne am nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen und als Lunch essen.

Mit dieser schnell zubereiteten Köstlichkeit kann der Feierabend kommen. Bereite dir noch heute diese leckere Nudel-Hackfleisch-Pfanne zu!

Pasta und Hackfleisch waren schon immer eine tolle Kombination. Bereite dir als Alternative zur klassischen Spaghetti bolognese doch mal eine weiße Bolognese zu. Auch dieser Nudelauflauf mit Chili con Carne und der Tortellini-Eintopf mit Hackfleisch sind echte Leckerbissen.