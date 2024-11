Nur 15 Minuten im Ofen: blitzschneller Nudelauflauf mit Blumenkohl

Wer bislang dachte, Blumenkohl sei langweilig, kann sich mit unserem leckeren Nudelauflauf mit Blumenkohl vom Gegenteil überzeugen. Eine knusprige Haube aus Käse macht diesen Auflauf zu einem echten Highlight.

Probiere dieses einfache Rezept für Nudelauflauf mit Blumenkohl

Nudeln sind in der Küche ein wahres Allroundtalent. Es gibt wohl kaum eine Zutat, die nicht mit Nudeln schmeckt. Wie lieben Pasta in allen Formen und Varianten, besonders gern essen wir sie aber in Aufläufen. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass dieser einfache Nudelauflauf mit Blumenkohl öfter auf unserem Speiseplan steht. Nicht nur, weil er gut schmeckt, sondern auch, weil er nur 15 Minuten im Ofen backen muss.

Möchtest du den Nudelauflauf nachkochen, kümmerst du dich zuerst um den Blumenkohl. Wasche ihn gründlich und entferne alle Teile, die du nicht brauchst, wie den Strunk und eventuell noch vorhandene Blätter. Teile ihn dann in kleine Röschen. Jetzt sind auch schon die Nudeln an der Reihe. Koche sie in Salzwasser bissfest. Achte darauf, dass du danach das Nudelwasser nicht wegkippst. Fange es auf, stelle 300 ml für die Soße später beiseite und koche in dem Rest den Blumenkohl.

Während der Blumenkohl köchelt, rührst du die Soße an. Schmelze dafür Butter in einem Topf, gib Mehl hinzu und rühre alles glatt. Es dürfen keine Klümpchen in der Soße bleiben. Gieße dann Milch und das aufgefangene Nudelwasser nach und nach dazu, während du kräftig weiter rührst. Jetzt lässt du die Soße einkochen und würzt sie mit Salz, Pfeffer und Muskat. Nachdem du Nudeln und Kohl in eine Auflaufform gegeben hast, gießt du die Soße darüber, verteilst den geriebenen Käse darauf und kannst dich freuen, denn in 15 Minuten gibt es Essen.

Aufläufe sind ein tolles Wohlfühlessen und oft ohne Aufwand zubereitet. Ideen für weitere Auflauf-Rezepte findest du übrigens hier. Gemüse-Fans freuen sich über einen Gemüseauflauf mit Béchamelsoße. Wer Fleisch oder Fisch mag, für den gibt es einen Kartoffel-Carbonara-Auflauf mit Speck oder einen Thunfisch-Nudelauflauf.