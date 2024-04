Nudelauflauf mit cremiger Frischkäsesoße und Würstchen

Nudelaufläufe sind einfach die besten Aufläufe! Vor allem Kids lieben die Pasta aus dem Ofen. Als Eltern kann man den Kleinen so gut und gerne mal das eine oder andere Gemüse unterjubeln. Wir wissen ja alle, dass Kinder gesunden Zutaten manchmal etwas skeptisch gegenüberstehen. Unser Nudelauflauf mit Frischkäsesoße, Paprika und Zucchini schmeckt aber zum Glück der ganzen Familie, auch den Jüngeren am Tisch.

Nudelauflauf mit Frischkäsesoße und Würstchen

Das Gute an Aufläufen wie dem Nudelauflauf mit Frischkäsesoße: Die Zutaten können nach Lust und Laune ausgetauscht werden. So machen sich beispielsweise auch Erbsen oder Brokkoli super in der Form. Auch bei den Nudeln hast du freie Wahl: Wie wäre es mit Penne, Makkaroni oder Schleifennudeln? Letztere sorgen bei Kindern oft für Glücksgefühle und gute Laune – perfekt also, wenn die Kleinsten mitessen.

Am besten garst du die Pasta für den Nudelauflauf mit Frischkäsesoße schon mal ein paar Minuten vor, während du die Zutaten für die Soße vorbereitest und kochst. Dadurch verkürzt sich später die Backzeit im Ofen.

Die Soße für den Auflauf ist super simpel und trotzdem echt lecker. Dank des Frischkäses wird sie außerdem extra cremig – toll! Schäle und hacke zunächst Zwiebel und Knobi und brate beides in Öl an. Dazu kommen dann Sahne und Frischkäse. Abgeschmeckt wird das Ganze mit Salz, Pfeffer und ein wenig Zitronensaft, damit die Soße schön frisch schmeckt.

Nun nur noch Paprika und Zucchini waschen und klein schneiden, ebenso die Würstchen, dann können alle Zutaten auch schon in die Auflaufform. Natürlich darf geriebener Käse nicht fehlen! Der Nudelauflauf mit Frischkäsesoße muss dann nur noch für 25 bis 30 Minuten in den Ofen, und schon steht das Essen auf dem Tisch.

Magst du Nudelaufläufe auch so gern? Bestimmt schmeckt dir dann auch unser Nudelauflauf mit Lachs oder unser Thunfisch-Nudelauflauf. Soll es vegetarisch bleiben, kommt unser Nudelauflauf mit Feta und Spinat ins Spiel. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.