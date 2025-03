Herzhaft, deftig, einfach unwiderstehlich: Nudelauflauf mit Gulasch

Geschmortes Fleisch, würzige Paprika, eine sahnige Soße und zarte Nudeln – klingt das nicht nach einem echten Festessen? Dann schnapp dir dein Schneidebrett, heize den Ofen vor und mach dich bereit für einen Auflauf, der Herz und Magen glücklich macht! Heute gibt es Nudelauflauf mit Gulasch.

Nudelauflauf mit Gulasch: Ofengericht mit Herz

Gulasch war ursprünglich ein deftiges Hirtenessen aus Ungarn, hat es sich über die Jahrhunderte in ganz Europa ausgebreitet und unzählige Varianten hervorgebracht. Mal feurig mit viel Paprika, mal sanft geschmort mit einer Prise Majoran – doch immer ein Gericht, das Zeit, Geduld und Liebe zur Zubereitung erfordert. Und was wäre eine perfekte Ergänzung zu diesem Traditionsgericht? Genau, Nudeln! Die Teigwaren haben es aus Asien über die Seidenstraße bis nach Italien und Deutschland geschafft – und heute kombinieren wir diese beiden Klassiker zu einem unwiderstehlichen Nudelauflauf mit Gulasch.

Das Gericht vereint alles in sich, was ein echtes Wohlfühlessen ausmacht. Die Nudeln saugen die würzige Soße auf, das Fleisch wird butterzart und eine goldbraune Käsekruste krönt das Ganze. Biss für Biss entfaltet sich eine Mischung aus Röstaromen, cremiger Fülle und angenehmer Würze, die einen sofort in ihren Bann zieht.

Ob für einen geselligen Abend mit Freunden oder ein gemütliches Essen mit der Familie – dieser Auflauf 🛒 passt immer. Er wärmt von innen, macht satt und ist einfach zuzubereiten. Also keine Ausreden, sondern ran an die Zutaten, denn dieser Nudelauflauf mit Gulasch will von dir entdeckt werden!

Nudelauflauf mit Gulasch Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 2 Stunden Std. 45 Minuten Min. Gesamtzeit 3 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 rote Paprika

3 Zwiebeln

2 EL Rapsöl

500 g Rindergulasch

Salz und Pfeffer

1 TL Paprikapulver edelsüß

1 EL Tomatenmark

150 ml Rotwein

1 Dose stückige Tomaten 400 g

1 Lorbeerblatt

250 g Nudeln z.B. Rigatoni oder Makkaroni

1 TL Butter

150 g geriebener Käse Zubereitung Wasche die Paprika und entferne das Kerngehäuse. Schäle die Zwiebel und schneide sie und die Paprika klein.

Erhitze das Öl in einer Pfanne und brate das Fleisch scharf darin an. Würze es mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver. Nimm das Fleisch dann aus der Pfanne und brate Zwiebel und Paprika darin an. Gib das Fleisch zurück in die Pfanne und das Tomatenmark hinzu.

Lösche mit Rotwein ab und lass alles ein paar Minuten köcheln. Rühre die Tomaten ein und schmecke noch einmal mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver ab. Lege das Lorbeerblatt hinein und lass das Gulasch abgedeckt bei niedriger Hitze 2 Stunden köcheln. Rühre zwischendurch um.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Koche die Nudeln nach Packungsanweisung al dente und schrecke sie danach mit kaltem Wasser ab.

Fette eine Auflaufform mit etwas Butter ein.

Mische Nudeln und Gulasch und gib sie in die Form. Entferne das Lorbeerblatt und bestreue den Auflauf mit Käse.

Gare den Nudelauflauf mit Gulasch dann für 25 Minuten im Ofen, bis der Käse leicht gebräunt ist.

