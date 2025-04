Nudeln mit cremiger Avocado-Feta-Soße

Heute geht’s beim Kochen mal wieder richtig schnell: Es gibt Nudeln mit Avocado-Feta-Soße. Die sind in 20 Minuten fertig und richtig schön cremig. Wir machen uns gleich ans Werk, denn wir haben ordentlich Hunger!

Rezept für Nudeln mit Avocado-Feta-Soße

Unsere Nudeln mit Avocado-Feta-Soße sind ideal für die Mittagspause im Homeoffice. Sie machen aber auch die Familie beim Abendessen satt. Der klare Vorteil ist nicht nur ihr hervorragender Geschmack. Sie machen wenig Aufwand und sind in kurzer Zeit fertig. Das heißt: mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben. Quality Time mit der Familie oder eine entspannte Lunch-Pause, in der man kürzer in der Küche steht und dafür länger am Tisch sitzen und genießen kann.

Die Soße dieses Pastagerichts ist herrlich cremig. Das liegt vor allem natürlich an der Kombination aus buttriger Avocado und weichem Fetakäse. Die beiden Zutaten kombinieren wir mit Knoblauch und Basilikum und verfeinern die Soße mit Limettensaft und Schalenabrieb. Um der Soße die richtige Konsistenz zu verleihen, nutzen wir das Kochwasser der Nudeln. Wir geben so viel dazu, bis die Soße für uns genau richtig ist.

Nudeln kochen kann jedes Kind? Möglich, aber es gibt dennoch typische Fehler, die viele begehen. Schau mal in unser Leckerlernen, dort haben wir Tipps gesammelt, wie deine Pasta perfekt wird.

Der Clou: Das Pastawasser enthält Stärke, die die Nudeln beim Garen abgegeben haben. Diese Stärke bindet unsere Soße optimal, außerdem bleibt sie besser an den Nudeln haften. Den Trick kannten schon unsere Großeltern!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wer auf der Suche nach weiteren Blitzrezepten wie diesen Nudeln mit Avocado-Feta-Soße ist, fragt am besten einmal unseren Koch-Bot. Der kennt Ideen wie diese Nudeln mit Gin-Tomatensoße, klassische Spaghetti Carbonara und Spaghetti mit Zucchini-Soße. Einfach nur köstlich!

Nudeln mit Avocado-Feta-Soße Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 350 g Nudeln nach Wahl

Salz

2 Avocados sehr reif

2 Knoblauchzehen

1/2 Bio-Limette

1 Handvoll Basilikum

1 Pck. Feta vegetarisch

2 EL Olivenöl

Pfeffer Zubereitung Koche die Nudeln wie auf der Verpackung beschrieben in Salzwasser al dente. Fange beim Abgießen das Kochwasser auf.

Löse das Fruchtfleisch aus der Avocadoschale und gib es in einen Standmixer 🛒

Ziehe den Knoblauch ab. Wasche die Limette, trockne sie und reibe die Schale ab. Presse danach den Saft aus. Gib Knoblauch, je 1 EL Limettensaft und -schale sowie den Basilikum mit in den Mixer.

Gib den Feta und das Öl dazu und püriere alles. Fülle die Masse anschließend in einen Topf, gib so viel Nudelwasser dazu, bis die Soße die gewünschte Konsistenz hat, und koche sie auf.

Schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab, hebe die Nudeln unter und serviere.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.