Blitzgericht: Diese Nudeln in cremiger Miso-Soße sind in 20 Minuten fertig

Einfache Gerichte mögen wir am liebsten. Besonders an stressigen Tagen möchten wir nicht lange in der Küche stehen, um etwas Leckeres zu kochen. Zum Glück gibt es aber so einfache Rezepte, dass es keine Ausreden mehr gibt, nicht frisch zu kochen. Bestes Beispiel: diese Nudeln in cremiger Miso-Soße. Die stehen in nur 20 Minuten auf dem Tisch.

Schnelles Rezept für Pasta-Fans: Nudeln in cremiger Miso-Soße

Wenn du noch nicht so recht weißt, was du heute kochen möchtest und noch Inspiration brauchst: Nudeln gehen doch immer. Und noch besser, wenn auch die Soße dazu schnell fertig ist. Wie wäre es mit Nudeln und einer Miso-Soße? Für diese unschlagbare Kombi brauchst du nur wenige Zutaten und dein Essen steht schneller auf dem Tisch, als du die Packung Nudeln aufreißen kannst.

Hauptakteur des Gerichts ist natürlich die Miso-Soße, für die du geriebenen Parmesan, Knoblauch, Sahne, Butter, frischen und gehackten Rosmarin, Zitronensaft und natürlich helle Misopaste 🛒 brauchst. Zuerst dünstest du gehackten Knoblauch und Rosmarin in Butter in einer Pfanne an. Danach fügst du Sahne hinzu und rührst die Misopaste ein.

Die aus fermentierten Sojabohnen bestehende Paste sorgt übrigens für ordentlich Geschmack in der Soße. Ihr Aroma ist eine Mischung aus salzig und süß und punktet mit einer großen Portion umami.

Jetzt kommen nur noch geriebener Parmesan sowie Zitronensaft mit hinein und fertig ist die Misosoße. Tipp: Sollte die Konsistenz etwas zu dickflüssig sein, gieße etwas Pastawasser dazu, damit sie die gewünschte Textur erhält. Vermenge in der Soße noch die Nudeln und genieße deinen Teller voller Nudelglück und Geschmack!

Nudeln in cremiger Miso-Soße Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Nudeln

Salz

2 Knoblauchzehen

50 g Parmesan

2 EL Butter

1 TL frischer Rosmarin gehackt

200 ml Sahne

1 EL helle Misopaste

1 EL Zitronensaft

Pfeffer Zubereitung Koche die Nudeln in einem großen Topf mit Salzwasser nach Packungsangabe al dente. Gieße sie danach ab und hebe eine Tasse Nudelwasser auf.

Ziehe währenddessen den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Reibe den Parmesan uns stelle ihn beiseite.

Erhitze die Butter in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Gib den gehackten Knoblauch und den Rosmarin hinzu und brate beides für etwa 1 Minute an.

Reduziere die Hitze und rühre die Sahne sowie die Misopaste ein, bis sie sich vollständig auflöst. Lasse die Soße leicht köcheln und rühre dabei gelegentlich um.

Füge nun den Parmesan und den Zitronensaft hinzu. Verrühre alle Zutaten gut miteinander, bis sich der Parmesan aufgelöst hat. Wird die Soße zu dick, gieße etwas von dem aufgehobenen Nudelwasser dazu. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab.

Gib die Nudeln in die Soße, rühre gut um und serviere sie sofort.

