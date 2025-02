Perfekt für den Feierabend: Probiere diese schnellen Nudeln in Hähnchen-Lauch-Soße

Endlich Feierabend und endlich etwas essen. Geht es dir auch oft so, dass du mit knurrendem Magen nach einem langen Tag nach Hause kommst und dann nicht lange in der Küche stehen magst, um dir etwas zu Essen zu machen? Ich kenne das und freue mich jedes Mal über schnelle Gerichte, die nicht länger als eine halbe Stunde brauchen. Eins davon sind diese einfachen Nudeln in Hähnchen-Lauch-Soße. Koche doch gleich mal mit!

Unkompliziert und schnell gemacht: Nudeln in Hähnchen-Lauch-Soße

Was darf es heute zum Abendessen sein? Suchst du noch nach der passenden Idee, dann haben wir genau das richtige für dich: Nudeln in Hähnchen-Lauch-Soße. Lecker, einfach und in unter einer halben Stunde fertig. Du brauchst nur die richtigen Zutaten. Das sind: Hähnchenbrust, Lauch, Knoblauch, Frischkäse, Sahne, Nudeln und geriebener Parmesan.

Starte am besten damit, die Nudeln in einem großen Topf mit Salzwasser al dente zu kochen. Die Zeit kannst du nutzen, um die Soße und das Fleisch zuzubereiten. Schneide die Hähnchenbrust in mundgerechte Stücke. Brate sie in einer Pfanne 🛒 mit Öl rundherum goldbraun an, würze sie und nimm sie heraus.

Nun ist die Soße an der Reihe. Dafür schälst und schneidest du den Knoblauch fein. Den Lauch putzt du gründlich und teilst ihn in Ringe. Hier kann sich immer etwas Sand zwischen den Schichten der Porreestangen verstecken, wasche ihn also lieber einmal mehr als zu wenig. Brate Knoblauch und Lauch in der gleichen Pfanne an, lösche mit der Sahne ab und rühre den Frischkäse unter. Der sorgt, dass die Soße cremig wird und die perfekte Konsistenz bekommt. Füge das Hähnchen wieder hinzu und lasse es in der Soße noch ein paar Minuten köcheln. Zum Schluss kommt noch geriebener Parmesan obendrüber und deinem Abendessen steht nichts mehr im Weg.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot

Da jeden Tag das gleiche Essen auf Dauer langweilig wird, sorgen wir von Leckerschmecker für Abwechslung auf deinem Tisch. Diese Nudeln mit Rosenkohl und Salsa-Soße sind in nur 20 Minuten fertig. Auch diese Schinken-Käse-Nudeln und die Paprika-Pasta mit Feta sind fix zubereitet.

Nudeln in Hähnchen-Lauch-Soße Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln

Salz

2 Hähnchenbrustfilets

1 EL Olivenöl

Pfeffer

2 Stangen Lauch

1 Knoblauchzehe

200 ml Sahne

150 g Frischkäse

1 Prise Muskatnuss

50 g geriebener Parmesan Zubereitung Koche die Nudeln in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung al dente.

Schneide währenddessen das Fleisch in mundgerechte Stücke. Erhitze das Olivenöl in einer großen Pfanne und brate das Fleisch darin goldbraun an. Würze es mit Salz und Pfeffer.

Putze den Lauch gründlich und schneide ihn in feine Ringe. Ziehe die Knoblauchzehe ab und hacke sie fein.

Gib den Lauch und den Knoblauch in die gleiche Pfanne und brate sie bei mittlerer Hitze an, bis der Lauch weich ist.

Füge die Sahne und den Frischkäse hinzu und rühre alles glatt. schmecke mit Muskatnuss, Salz und Pfeffer ab.

Gib das angebratene Hähnchen zurück in die Pfanne und lasse es einige Minuten in der Soße bei niedriger Temperatur köcheln.

Hebe die gekochten Nudeln unter die Soße und vermische alles gut miteinander. Streue zum Schluss den geriebenen Parmesan über die Hähnchen-Nudeln.

