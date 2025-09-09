Nudeln in Käse-Kräutersoße: Dieses Rezept gelingt immer

Immer wenn ich nicht so recht weiß, was ich kochen soll, dann gibt es bei mir Nudeln. Damit bin ich mit Sicherheit nicht die Einzige. Die Gelinggarantie ist groß und wir alle wissen ja, Pasta macht glücklich. Abwechslung in den Speiseplan bringen dann immer die Soßen. Für mich müssen die meist cremig sein. Ein besonderer Favorit: Nudeln in Käse-Kräutersoße.

Blitzschnelles Feierabendgericht: Nudeln in Käse-Kräutersoße

Nudeln in Käse-Kräutersoße gibt es auch als Fertiggericht aus der Packung. Die interessiert uns aber gerade nicht. Selbst gemacht schmeckt die Soße ohnehin viel besser und du weißt auch, was drin ist. Und mal ehrlich: So viel länger, als die fertige Soßenmischung aufzuwärmen, dauert die Zubereitung einer frischen Variante auch nicht.

Setze zuerst die Nudeln auf und koche sie in Salzwasser nach Packungsangabe al dente. Nebenbei kümmerst du dich um die Soße. Ich verwende gern die Kräuter, die ich frisch vom Balkon ernten kann. Das sind meist Petersilie, Schnittlauch und Basilikum. Du kannst aber auch andere Kräuter dazu geben, wie etwas Dill (davon nicht zu viel, damit das Aroma nicht die anderen Kräuter überdeckt). Aber auch ein Hauch Estragon ist lecker. Für diese Basis-Variante reichen aber erst einmal die drei genannten Kräuter.

Was nicht fehlen darf, sind frisch geriebener Parmesan und Pinienkerne. Beides macht jede Pasta um Längen einfach besser. Wie viel du davon verwendest, entscheidest du. Mein Motto: Je anstrengender der Tag, desto mehr geriebener Parmesan landet auf den Nudeln.

Sahne und geriebener Parmesan machen die Soße besonders cremig, für Aroma sorgen die Gewürze und natürlich die Kräuter. Fertig ist das Ganze übrigens in weniger als einer halben Stunde. Perfekt für den Feierabend, wenn die Energie, lange am Herd zu stehen, einfach fehlt.

Ebenso schnell sind auch diese Champignon-Nudeln mit Crème fraîche, diese Tomaten-Knoblauch-Pasta oder diese One Pot Lemon Pasta zubereitet.

Nudeln in Käse-Kräutersoße Judith 1 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Farfalle

Salz

2 EL Pinienkerne

1 Zwiebel

1 EL Butter

1 EL Olivenöl

150 ml Sahne

60 g Parmesan frisch gerieben, plus etwas mehr zum Bestreuen

Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss

1 Bund frische Petersilie

1/2 Bund Schnittlauch

2 Stiele Basilikum Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser bissfest. Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl goldbraun an.

Ziehe die Zwiebel ab und hacke sie fein. Erhitze Butter und Olivenöl in einer Pfanne und dünste die Zwiebelwürfel darin glasig an.

Lösche mit der Sahne ab und rühre den Parmesan ein. Lass alles köcheln, bis der Käse geschmolzen und die Soße eindickt. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab.

Wasche die Kräuter, schüttle sie trocken und schneide 🛒 sie fein.

Gib sie kurz vor Ende der Kochzeit mit in die Soße. Gieße die Nudeln ab und gib sie ebenfalls zur Soße. Vermische alles vorsichtig und serviere das Gericht mit etwas geriebenem Parmesan und den Pinienkernen.

