Nudeln in Spinat-Cashew-Soße: leckere Pasta in 30 Minuten

Möchtest du dir etwas Gutes tun und dich mit einem richtigen Wohlfühlgericht verwöhnen? Dann gönn dir einen großen Teller Nudeln in Spinat-Cashew-Soße. Das könnte dein neues Lieblingsgericht werden.

Rezept für Nudeln in Spinat-Cashew-Soße

Eine halbe Stunde Zeit, mehr brauchst du nicht, um dir eine große Portion Nudeln in Spinat-Cashew-Soße zu kochen. Aber die richtigen Zutaten dürfen natürlich nicht fehlen. Die sind allerdings schnell besorgt: Neben Nudeln wie etwa Bandnudeln stehen auf deinem Einkaufszettel noch frischer Spinat, Hefeflocken, Gewürze, Öl, Knoblauch, Zitronensaft und Cashewkerne.

Cashewnüsse sind perfekt, um aus ihnen cremige Soßen zuzubereiten. Übergieße die Nüsse dafür mit heißem Wasser, um sie einzuweichen. Noch besser ist es, wenn du sie über Nacht in eine Schüssel mit Wasser legen kannst. Anschließend kannst du sie in einem Mixer zusammen mit den anderen Zutaten cremig pürieren.

Eine weitere Geheimzutat sind Hefeflocken. Die sorgen für würzigen Geschmack in der Soße und sind ebenso ein leckeres Topping, das in seiner Textur an geriebenen Parmesan erinnert und sich in der veganen Küche als Ersatz für den italienischen Hartkäse etabliert hat.

Kennst du schon unseren Koch-Bot? Er hilft dir auf der Suche nach weiteren Rezepten, die du nachkochen kannst. Stelle ihm eine Frage und er versorgt dich mit leckeren Ideen. Zum Koch-Bot Credit: midjourney

Für das Gericht kochst du zuerst die Nudeln in einen Topf mit reichlich Salzwasser bissfest. Gieße danach das Kochwasser nicht komplett weg, sondern hebe etwas davon auf. Das brauchst du später noch für die Soße. Während die Nudeln auf dem Herd stehen, hackst du den Knoblauch und dünstest ihn in einer Pfanne an. Gib den Spinat dazu und brate ihn mit an. Gieße die gemixte Soßenbasis hinzu, würze alles gut und gib das Nudelwasser hinzu, damit sie die gewünschte Konsistenz hat. Jetzt mischst du die Nudeln unter die Soße und kannst direkt anrichten.

Da Nudel erwiesenermaßen glücklich machen, sind sie das perfekte Essen für dunkle Wintertage. Ein echter Klassiker, der immer schmeckt und schnell gemacht ist, sind Nudeln in Tomaten-Sahnesoße. Für Fans pikanter Aromen sind diese Chilinudeln mit Erdnusssoße ein Tipp. Auch in Form eines Thunfisch-Makkaroni-Auflaufs sind Nudeln lecker.