Nudeln in Zucchini-Feta-Soße: leichte Sommerküche

Endlich gibt es sie wieder: frisch geerntete Zucchini. Kaum ein anderes Gemüse steht stellvertretend so sehr für den Sommer wie das Kürbisgemüse. Aus wenigen Zutaten wie deinen Lieblingsnudeln, frisch geernteten Zucchini, Feta, Sahne und Gemüse zauberst du im Handumdrehen ein schnelles Gericht, das perfekt in die warme Jahreszeit passt. Bereite mit uns leckere Nudeln in Zucchini-Feta-Soße zu.

Cremig, leicht und unwiderstehlich: Nudeln in Zucchini-Feta-Soße

Wie wäre es da mit einem einfachen Pasta-Rezept? Und da Zucchini gerade Hochsaison haben, verfeinern wir dieses mit dem frischen Gemüse, das zu den Kürbisgewächsen gehört. Für Würze kommt noch etwas Feta hinzu und die cremige Konsistenz der Soße kommt von einem Schuss Sahne. Klingt lecker? Dann legen wir los.

Für Nudeln in Zucchini-Feta-Soße brauchst du nur wenige Zutaten. Neben Pasta (wir verwenden klassisch Spaghetti) brauchst du außerdem Zucchini, etwas Sahne sowie Gewürze und Pinienkerne. Beginne bei der Zubereitung wie bei den meisten Pasta-Gerichten damit, die Nudeln nach Packungsangabe bissfest zu kochen. Währenddessen wäschst du die Zucchini, schneidest sie in Würfel und brätst sie einige Minuten in einer Pfanne mit heißem Olivenöl an.

Danach gibst du sie in ein Gefäß, fügst Knoblauch, einen Teil des Fetas, Zitronensaft und Sahne hinzu und pürierst alles zu einer glatten Soße. Schmecke sie noch mit den Gewürzen ab und erhitze sie in der Pfanne. Rühre die abgegossenen Nudeln unter und serviere die Nudeln in Zucchini-Feta-Soße mit Zitronenabrieb sowie dem restlichen Feta.

Darf es gern ein bisschen mehr sein? Dann verpasse dem Nudelgericht mit in Stücke geschnittenem und in einer Pfanne angebratenem Hähnchenfleisch ein schmackhaftes Upgrade.

Beschert dich der Sommer auch mit reichlich Zucchini und du brauchst noch ein paar Ideen, was du damit anstellen kannst? Bereite aus dem Gemüse doch mal diese Zucchini-Parmesan-Chips, einen Zucchini-Auflauf oder den italienischen Klassiker Zucchini-Scarpaccia.

Nudeln in Zucchini-Feta-Soße Judith 3.55 ( 11 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g Nudeln nach Wahl z. B. Spaghetti, Linguine oder Penne

Salz

1 Knoblauchzehe

1 Zucchini ca. 250 g

100 g Feta

30 g Pinienkerne online, zum Beispiel hier 🛒

1/2 Bio-Zitrone Saft und Abrieb

1 EL Olivenöl

150 ml Sahne

Pfeffer

1/4 TL Muskatnuss frisch gerieben Zubereitung Erhitze einen Topf mit reichlich Salzwasser und koche die Nudeln darin nach Packungsangabe al dente.

Ziehe die Knoblauchzehe ab und hacke sie grob.

Wasche die Zucchini und schneide sie in kleine Würfel. Lass den Feta abtropfen und zerbrösele ihn mit den Händen grob. Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie leicht braun sind und stelle sie dann beiseite. Reibe die Schale der Zitrone ab und presse den Saft aus.

Erhitze das Olivenöl in der Pfanne, gib die Zucchini hinein und brate sie bei mittlerer Hitze 5 Minuten an, bis sie weich wird.

Gib die Zucchini zusammen mit etwa 80 g des Fetas, Sahne, Knoblauch und Zitronensaft in einen hohen Behälter und püriere alle Zutaten zu einer glatten Soße. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer sowie Muskatnuss ab.

Erwärme die Soße bei niedriger Hitze, bis sie heiß ist. Sie darf dabei nicht kochen.

Gieße die Nudeln ab und hebe sie unter die Soße.

Verteile die Nudeln mit der Soße auf Teller und streue den restlichen Feta, den Zitronenabrieb sowie die Pinienkerne darüber. Serviere das Gericht sofort.

