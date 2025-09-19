Nudeln mit Austernpilzen: Davon können wir gar nicht genug bekommen

Steinpilze, Champignons und Pfifferlinge zählen zu den beliebtesten Pilzsorten und landen dementsprechend öfter mal auf unserem Tisch. Aber hast du schon einmal Austernpilze probiert? Ich stolperte neulich über eine Packung im Supermarkt und da ich noch keine Idee hatte, was es zum Abendessen geben sollte, kamen die Pilze gerade recht. Warum nicht mal was Neues ausprobieren? Herausgekommen sind dabei cremige Nudeln mit Austernpilzen. So geht’s!

Nudeln mit Austernpilzen sind in 25 Minuten fertig

Das Rezept für Nudeln mit Austernpilzen ist unkompliziert und gelingt auch allen mit wenig Kocherfahrung. Du brauchst nur du die Nudeln in Salzwasser bissfest kochen und währenddessen eine Soße zubereiten. Verwende am besten frische Tagliatelle, oder andere Nudeln deiner Wahl, aus dem Kühlregal. Die benötigen weniger Zeit in der Zubereitung.

Für die Soße schälst und hackst du Zwiebel und Knoblauch, die in Olivenöl in einer Pfanne angeschwitzt werden. Die Pilze schneidest du klein und gibst sie zum Anbraten ebenfalls mit in die Pfanne. Lösche alles mit Brühe und Sahne ab, streue Thymian für eine leicht mediterrane Note hinein und lasse alles für fünf Minuten köcheln. Dann rührst du den Parmesan in die Soße und schmeckst sie ab. Zum Schluss gießt du die Nudeln ab und gibst sie in die Soße. Nur noch alles gut verrühren und mit gehackter Petersilie genießen.

Austernpilze kommen ab jetzt öfter bei mir auf den Tisch. Sie lassen sich nicht nur gut verarbeiten, sondern schmecken auch köstlich. Ihr Aroma und ihre Konsistenz erinnern leicht an Kalbfleisch, was dem Nudelgericht eine elegante Note verleiht. Wer allerdings dachte, dass die Pilze nach Austern benannt wurden, weil sie auch danach schmecken, irrt. Ihren Namen verdanken sie ihrer Form. Sie wachsen in Kolonien, die Austernbänken ähnlich sehen. Auch gesundheitlich kann der Pilz punkten. So ist er nicht nur kalorienarm und ein guter Lieferant für B-Vitamine. Er versorgt und auch mit Vitamin D, von dem die meisten vor uns gerade in der dunklen Jahreszeit zu wenig haben.

Auch in Champignons steckt Vitamin D. Gönn dir eine extra Portion und genieße zum Beispiel diesen Lachs in cremiger Soße mit Spinat und Champignons, leckere Pfannkuchenrollen mit Champignons oder eine Kartoffel-Champignon-Pfanne.