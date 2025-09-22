Nudeln mit Blumenkohl und Erdnussbutter: einfach anders, einfach gut

Erdnussbutter ist der Hit. Egal ob süß oder herzhaft, ein paar Löffel reichen, um ein ganzes Gericht in eine völlig neue Richtung zu bringen. Hier kombinieren wir den göttlichen Aufstrich mit geröstetem Blumenkohl und Nudeln – eine Kombination, die vielleicht erst einmal ungewöhnlich klingt, aber soo lecker ist. Nudeln mit Blumenkohl und Erdnussbutter sind cremig, nussig, würzig und voller Röstaromen. Ideal, wenn der Nudelhunger groß ist, es aber mal was anderes als Tomatensoße sein darf.

So cremig und lecker schmecken Nudeln mit Blumenkohl und Erdnussbutter

Nudeln gehen immer, aber manchmal werden die Klassiker dann doch etwas öde. Tomatensoße gab es erst gestern. Sahnesoße, hm irgendwie auch nicht. Pesto – gerade nicht. Was also tun? Warum nicht mal über den Tellerrand blicken und sich kulinarisch anderswo inspirieren lassen? Warum nicht mal Spaghetti mit geröstetem Blumenkohl und Erdnussbutter kombinieren? Dabei entsteht eine Fusion aus italienischen, levantinischen und asiatischen Küchen und das kann sich sehen lassen.

Statt klassischer Sahnesoße gibt es also mal eine cremige Erdnussbutter-Soße. Die enthält neben der namensgebenden Hauptzutat etwas Sojasoße, Limettensaft, geriebenen Ingwer, Knoblauch und ein wenig Ahornsirup. Du magst es gern scharf? Dann rühre eine Prise Chiliflocken ein. So ergibt sich schnell eine hocharomatische Sauce, die perfekt an deinen Nudeln haftet.

Das ist schon mal super lecker, aber das extra bisschen Wumms liefert unseren Nudeln mit Blumenkohl und Erdnussbutter natürlich der Blumenkohl. Dieser wandert mit etwas Olivenöl bedeckt in den Ofen, wo er wunderbar röstet und dadurch einfach nur himmlisch schmeckt. Seien wir ehrlich: Kann man Blumenkohl besser zubereiten, als ihn zu rösten?

Die Zubereitung von Nudeln mit Blumenkohl und Erdnussbutter dauert nur etwa 30 Minuten. Während der Blumenkohl im Ofen bräunt, kannst du die Nudeln kochen und die Sauce zusammenrühren. Danach alles miteinander vermengen, anrichten und nach Belieben mit Frühlingszwiebeln, Koriander oder gerösteten Erdnüssen toppen. Perfekt für ein schnelles Mittag- oder Abendessen, wenn es mal etwas Neues geben darf.

Nudeln mit Blumenkohl und Erdnussbutter Nele 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Blumenkohl ca. 600 g

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

350 g Nudeln z. B. Spaghetti oder Linguine

3 EL Erdnussbutter z.B. diese hier 🛒

2 EL Sojasoße

1 Limette

1 Stück Ingwer ca. 2 cm

1 Knoblauchzehe

1 TL Ahornsirup

Chiliflocken nach Geschmack

2 Frühlingszwiebeln

2 EL geröstete Erdnüsse

frischer Koriander optional Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schneide den Blumenkohl in kleine Röschen, mische sie mit Olivenöl, Salz und Pfeffer und verteile sie auf einem Backblech. Röste sie 20-25 Minuten, bis sie goldbraun sind.

Koche derweil die Nudeln in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung al dente.

Verrühre in einer Schüssel Erdnussbutter, Sojasoße, den Saft der Limette, geriebenen Ingwer und Knoblauch, Ahornsirup und nach Belieben Chiliflocken zu einer glatten Sauce. Wenn sie zu dick ist, gib etwas Nudelwasser dazu.

Mische die abgetropften Nudeln mit der Sauce und hebe den gerösteten Blumenkohl unter.

Richte die Nudeln auf Tellern an, bestreue sie mit in Ringe geschnittenen Frühlingszwiebeln, gehackten Erdnüssen und nach Wunsch frischem Koriander.

