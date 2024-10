Cremig und einfach köstlich: Das sind Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße

Koche die Nudeln in reichlich Salzwasser al dente.

Wasche den Hokkaidokürbis, entferne die Kerne und schneide ihn in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch, hacke beides fein.

