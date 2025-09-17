Cremig und einfach köstlich: Das sind Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße

Du bist auf der Suche nach dem ultimativen, herbstlichen Pasta-Rezept? Dann kannst du jetzt aufhören, dich umzuschauen, denn wir haben es gefunden! Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße heißt der Gewinner des inoffiziellen Wettrennens und ist ein Gericht, das alles hat. Schnelle Zubereitung? Check! Einfache Zutaten? Check! Köstliche Aromen? Check! Hier ist also das Rezept.

Rezept für Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße

Das Wetter momentan ist nicht wirklich gut zu verstehen. Es variiert zwischen dem verzweifelten Versuch des Sommers, uns ein paar letzte warme Tage zu bescheren und dem durchsetzungsstärkeren Herbst, der uns kalte Abende und Regenschauer präsentiert. Da kann einem nur komisch werden. Zeit für gemütliche Gerichte, die beruhigen und glücklich machen. Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße sind da genau das Richtige.

Diese brauchen nicht viel Zeit und auch keine aufwendigen Zutaten – das Ergebnis kann sich aber dennoch sehen lassen. Die Basis des Rezepts ist – wie sollte es anders sein – Kürbis. Am besten eignet sich ein Hokkaidokürbis, da dieser nicht geschält werden muss. Er besitzt eine dünne, essbare Schale, die beim Kochen weich wird. Das spart nicht nur Zeit, sondern versorgt dich noch dazu mit einer Extraportion Ballaststoffe.

Aus dem Kürbis kochst du mit Zwiebel, Knoblauch, ein wenig Thymian, Weißwein und Sahne eine schnelle Soße, in der du al dente gekochte Nudeln schwenkst. Zum Schluss garnierst du deine Kreation mit geriebenem Parmesan und gehackten Walnüssen. Das Ganze dauert keine halbe Stunde und schmeckt doch so gut wie in einem schicken Restaurant. Perfekt zum Feierabend!

Da Kürbisse momentan überall zu finden sind, kochen wir gerne alles Mögliche damit. Ganz oben auf unserer Liste stehen indisches Kürbis-Curry und Ofen-Feta mit Kürbis. Bereits zum Frühstück genießen wir die orangefarbene Beere als Kürbismarmelade.

Nudeln mit Kürbis-Sahnesoße

Portionen 4

Zutaten

400 g Nudeln nach Wahl

Salz

300 g Hokkaidokürbis

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Olivenöl

100 ml Weißwein

250 ml Sahne

einige Zweige Thymian

Pfeffer

1 Handvoll Walnüsse Zubereitung Koche die Nudeln in reichlich Salzwasser al dente.

Wasche den Hokkaidokürbis, entferne die Kerne und schneide ihn in kleine Würfel. Schäle die Zwiebel und den Knoblauch, hacke beides fein.

Erhitze etwas Öl in einer großen Pfanne und brate die Zwiebel- und Knoblauchwürfel glasig an. Gib den Kürbis dazu und brate ihn kurz mit an. Lösche das Ganze mit Weißwein ab und lass es kurz einkochen.

Füge die Sahne hinzu, rühre um und lass die Soße bei mittlerer Hitze köcheln, bis der Kürbis weich ist. Gib etwas Thymian mit in die Soße. Würze mit Salz und Pfeffer nach Geschmack.

Mische die gekochten Nudeln unter die Kürbis-Sahnesoße. Garniere das Ganze mit gehackten Walnüssen.

