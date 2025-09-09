Diese Nudeln mit Pfifferlingen stehen in 20 Minuten auf dem Tisch

Endlich gibt es wieder frische Pfifferlinge. Von Juni bis September haben die gelben, aromatischen Waldfrüchte Saison. Ein guter Grund, sie ab jetzt öfter auf den Tisch zu bringen. Abwechslungsreiche Gerichte mit den Pilzen gibt es zum Glück genug. Wir kombinieren sie heute mal mit Nudeln und frischer Petersilie zu einem schnellen Pasta-Gericht. Wie das geht, erfährst du hier.

Nudeln mit Pfifferlingen sind blitzschnell zubereitet

Pfifferlinge sind für ihren würzigen und leicht pfeffrigen Geschmack bekannt und passen besonders gut zu Fleischgerichten, Eiern sowie Reis und Pasta. Für ein schnell zubereitetes Abendessen sind Nudeln mit einer Soße aus Pfifferlingen und Sahne perfekt, denn vom Aufreißen der Nudelpackung bis zum Reiben des Parmesans benötigst du gerade einmal 20 Minuten.

Koche für die Nudeln mit Pfifferlingen zuerst die Pasta in Salzwasser al dente. Währenddessen putzt du die Pilze und schneidest große Exemplare klein. Schäle die Schalotten und den Knoblauch und schneide beide in Würfel. Brate in Butter die Zwiebel und den Knoblauch glasig und füge anschließend die Pfifferlinge hinzu. Brate sie einige Minuten mit an und lösche sie dann mit dem Weißwein ab.

Für eine cremige Soße gießt du Sahne in die Pfanne und lässt alles gut einköcheln, bis du die gewünschte Konsistenz hast. Wird die Soße zu dick, kann ein Schuss Nudelwasser dazu gießen.

Pilze waschen oder nicht? Wie du Pilze richtig zubereitest, verraten wir in unserem Ratgeber, warum man Pilze nicht waschen sollte.

Danach musst du die Pfifferlingsoße nur noch abschmecken und mit den Nudeln, etwas geriebenem Parmesan und gehackter Petersilie servieren.

Du möchtest die Pfifferling-Saison voll auskosten? Dann probiere unbedingt auch mal unser Rezept für Bratkartoffeln mit Pfifferlingen. Auch in einem Nudelauflauf mit Pfifferlingen schmeckt die Waldfrucht ebenso wie in einem mit Pfifferlingen gefüllten Pfannkuchen als deftiges Frühstück.

Nudeln mit Pfifferlingen Judith 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Spaghetti

600 g frische Pfifferlinge

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

20 g Butter

300 ml Sahne

80 ml Weißwein

30 g Parmesan

Petersilie Zubereitung Koche die Nudeln bissfest nach Packungsangabe.

Putze die Pfifferlinge mit einer Bürste 🛒 , entferne eventuell schlechte Stellen und schneide große Pilze klein.

Schäle Zwiebel und Knoblauch. Schneide beide in Würfel.

Erhitze die Butter in einer Pfanne und dünste Zwiebel sowie Knoblauch darin an. Füge nach 2 Minuten die Pfifferlinge hinzu und brate sie für 3 Minuten mit an.

Lösche mit dem Weißwein ab, lass ihn einköcheln und gieße die Sahne hinzu. Lass die Soße für 5 Minuten auf niedriger Stufe köcheln und schmecke sie anschließend mit Salz und Pfeffer ab. Ist die Soße zu dick, gieße etwas Nudelwasser hinzu.

Verteile die Nudeln auf die Teller und serviere sie mit der Soße, geriebenem Parmesan und gehackter Petersilie.

