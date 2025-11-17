Nudeln mit Rosenkohl-Champignon-Soße: schnelle Pastaküche zum Feierabend

Du möchtest dich an einem kalten, grauen Wintertag mit etwas Leckerem belohnen? Dann kombiniere doch mal Nudeln mit Kohl. Das mag auf den ersten Blick zwar etwas ungewöhnlich klingen, schmeckt aber richtig lecker, vor allem, wenn du dich für Rosenkohl entscheidest.

Rezept für Nudeln mit Rosenkohl-Champignon-Soße

Nudeln in allen Formen und Varianten sind der Inbegriff für Wohlfühlessen schlechthin. Immerhin gibt es wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass Pasta glücklich macht. Wenn das kein Argument ist, sich mal wieder einen großen Teller Nudeln zu gönnen. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit Pasta in einer cremigen Rosenkohl-Champignon-Soße? Wir verraten dir das Rezept.

Besorge dir zuerst die passenden Zutaten. Spaghetti oder andere Nudeln, Knoblauch, Zwiebel und Gemüsebrühe hast du bestimmt schon zu Hause. Fehlen noch frische Champignons, Rosenkohl, Petersilie und Sahne. Ist alles eingekauft, kann es auch schon losgehen.

Beginne damit, die Nudeln in einem Topf mit Salzwasser al dente zu kochen. In der Zwischenzeit bereitest du die Soße zu. Entferne die äußeren Blätter des Rosenkohls, halbiere ihn und koche ihn für fünf Minuten in Salzwasser. Danach ziehst du Knoblauch und Zwiebel ab und dünstest beides in einer Pfanne mit Olivenöl glasig an. Dann gibst du in Scheiben geschnittene Champignons hinzu und brätst sie kurz mit an, bis sie leicht gebräunt sind. Danach kannst du auch schon den vorgegarten Rosenkohl mit in die Pfanne geben und ebenfalls mit anbraten, bis er eine leicht goldbraune Farbe hat.

Lösche das Gemüse mit der Brühe und der Sahne ab und lass die Soße zum Eindicken ein paar Minuten bei mittlerer Hitze köcheln. Nun musst du die Soße nur noch würzen und mit den Nudeln zusammen servieren. Wenn du magst, streue noch frische gehackte Petersilie über die Pasta. Auch geriebener Parmesan ist eine gute Entscheidung.

Eine tolle Kombination aus Pasta und Kohl findest du auch in dieser Hackfleisch-Kohl-Pfanne mit Nudeln und in diesem Nudelauflauf mit Grünkohl. Ebenfalls lecker: Wirsing-Pasta.