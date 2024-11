Nudeln mit Salsiccia-Tomatensoße: wärmt die Seele

Koche die Nudeln in einem Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Entferne die Haut der Salsiccia und schneide die Wurst in kleine Stücke. Ziehe die Haut von Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

