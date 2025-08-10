Nudeln mit Salsiccia-Tomatensoße: aromatisches Pasta-Gericht

Nudeln gehen bekanntermaßen ja immer. Wenn du nicht weißt, was du zum Abendessen kochen sollst, Nudeln hat fast jeder immer im Haus. Möchtest du die Pasta mit einer besonderen Soße krönen, dann bereite dir doch mal Nudeln mit Salsiccia-Tomatensoße zu. Diese Kombination schmeckt wie ein kleiner kulinarischer Kurztrip nach Italien.

Nudeln mit Salsiccia-Tomatensoße sind in nur 30 Minuten fertig

Wenn du Spaghetti Bolognese liebst, dann werden dir auch unsere Nudeln mit Salsiccia-Tomatensoße schmecken. Du brauchst lediglich Nudeln wie Spaghetti, Bandnudeln oder eine andere Sorte deiner Wahl, gehackte Tomaten aus der Dose, Zwiebel, Knoblauch, etwas Wein sowie Parmesan sowie Salsiccia. Auch hier kannst du die Sorte wählen, die dir am besten schmeckt. Ich mag das Gericht am liebsten mit Fenchel-Salsiccia, das verleiht der Soße noch einmal ein zusätzliches, feines Aroma. Für alle, die es scharf mögen, ist die pikante Variante der Wurst eine gute Wahl.

Für die Soße hackst du Zwiebel und Knoblauch fein und befreist die Wurst aus der Hülle. Das Fleisch schneidest du klein oder zerkrümelst es mit den Händen. Dünste Zwiebel und Knoblauch dann in Öl an und brate anschließend die Salsiccia-Stücke an, bis sie eine leicht braune Farbe annehmen.

Lösche alles mit dem Wein ab und gib die Dosentomaten hinzu. Würze mit Salz, Pfeffer und Kräutern und lass die Soße etwa 15 Minuten vor sich hin köcheln. Danach kommen die gekochten Nudeln in die Pfanne. Vermenge sie gut mit der Soße, bevor du sie auf Tellern verteilst. Streue noch etwas geriebenen Parmesan über die Pasta und lass es dir schmecken.

Es könnte jeden Tag Nudeln geben. Damit auch für genug Abwechslung gesorgt ist, probiere auch mal den Klassiker Krautnudeln. Ein Pasta-Gericht, dass auch Kindern schmeckt, sind unsere Nudeln in Tomaten-Sahnesoße. Passend zum Herbst schmecken diese Nudeln mit Kürbis und Mozzarella.