Mediterrane Pasta: Nudeln mit Ziegenkäsesoße

Nach einem langen Tag gibt es fast nichts besseres, als einen großer Teller Nudeln mit einer cremigen Soße. Noch besser ist, wenn du dafür nicht noch ewig in der Küche stehen musst. Wie gut, dass unsere Nudeln in Ziegenkäsesoße in nur 25 Minuten fertig auf dem Tisch stehen.

Rezept für Nudeln mit Ziegenkäsesoße

Genug vom grauen Herbst? Dann hol dir mit diesem Rezept für Nudeln mit Ziegenkäsesoße, getrockneten Tomaten und Pinienkernen etwas mediterrane Stimmung auf deinen Teller.

Getrocknete Tomaten, Ziegenfrischkäse und Pinienkerne sind schließlich klassische Zutaten der mediterranen Küche und bilden in unserer Pasta nicht nur ein tolles Geschmackstrio, sondern sorgen auch für sonnige Momente an trüben Tagen. Die Pinienkerne verleihen dem Gericht den nötigen Biss, während die Tomaten und der Käse der Soße Würze geben, die perfekt zu den Nudeln passt.

Was dieses Rezept ebenfalls auszeichnet: Es ist in nur 25 Minuten zubereitet und damit perfekt für die schnelle Feierabendküche, wenn der Hunger groß, aber die Motivation zum Kochen klein ist.

Wie immer beginnst du damit, die Nudeln in Salzwasser al dente zu kochen. Währenddessen hackst du Zwiebel und Knoblauch, schneidest die eingelegten Tomaten klein, röstest die Pinienkerne goldbraun an, wäschst den Rucola und zerbröselst den Ziegenkäse. So schmilzt er später besser in der Pfanne.

Fehlt noch die Soße. Dafür dünstest du Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne glasig an. Dann kommen Tomatenmark und die getrockneten Tomaten hinzu. Brate beides kurz an und lösche mit der Sahne ab. Streue den Ziegenkäse hinein und lass alles köcheln, bis der Käse geschmolzen ist und eine cremige Konsistenz entsteht. Schmecke die Soße mit den Gewürzen ab und vermische sie mit den Nudeln. Zum Servieren verteilst du die Pasta auf Teller und streust die Pinienkerne sowie den Rucola darüber.

Probiere auch unsere anderen schnellen Nudelrezepte aus. Perfekt für den Herbst sind diese Nudeln mit Kürbis und Mozzarella. Ein echter Klassiker sind Nudeln mit Tomaten-Sahnesoße und magst du es etwas ausgefallener, dann ist diese Pesto-Senf-Pasta genau richtig.

Nudeln mit Ziegenkäsesoße Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 250 g Nudeln z.B. Penne

Salz

2 EL Pinienkerne online, zum Beispiel hier 🛒

100 g getrocknete Tomaten in Öl, abgetropft

1 kleine Zwiebel

1 Knoblauchzehe

150 g Ziegenfrischkäse

2 Handvoll frischer Rucola

1 EL Olivenöl

2 EL Tomatenmark

200 ml Sahne

Pfeffer nach Geschmack

1/2 TL Chiliflocken Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf mit gesalzenem Wasser nach Packungsangabe bissfest. Röste die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett an, bis sie goldbraun sind. Nimm sie heraus und stelle sie beiseite. Lass die getrockneten Tomaten gut abtropfen und schneide sie in Streifen. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides fein. Zerbrösele den Ziegenkäse in kleinere Stücke. Wasche den Rucola, tupfe ihn trocken und stelle ihn beiseite. Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und dünste die Zwiebel und den Knoblauch darin glasig an. Gib Tomatenmark und die getrockneten Tomaten hinzu und röste beides kurz mit an. Gieße die Sahne dazu, rühre den Ziegenkäse ein und lass die Soße bei mittlerer Hitze einkochen, bis sie eine cremige Konsistenz bekommt. Schmecke die Soße mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken ab. Gib die gekochten Nudeln in die Soße und mische sie gut unter. Verteile die Nudeln auf Teller und bestreue sie vor dem Servieren mit den gerösteten Pinienkernen und dem Rucola. Notizen Was bei einem gemütlichen Essen nicht fehlen darf, ist die passende Atmosphäre. Wie wäre es passend zur Jahreszeit mit diesen hübschen selbst gemachten Kürbissen aus Papier unserer Kollegen von Geniale Tricks?

