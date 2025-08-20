Nudeln mit Zucchini und Frischkäsesoße: cremiges Blitzgericht

Zucchini ist ein unheimlich vielseitiges Gemüse. Trotz der zahllosen Rezepte, die man aus dem Kürbisgewächs machen kann, muss es nicht immer ausgefallen sein. Manchmal sind es die einfachsten Rezepte, zu denen man am häufigsten zurückkehrt. Für mich sind es diese Nudeln mit Zucchini-Frischkäse-Soße. Bei denen steht wirklich der pure Genuss im Vordergrund.

Nudeln mit Zucchini-Frischkäse-Soße: Pasta mit Käsesoße und Zucchini

Für Nudeln mit Zucchini-Frischkäse-Soße musst du drei grundlegende Dinge beachten: Erstens musst du die richtigen Nudeln verwenden. Besonders eignen sich Spaghetti, Linguine oder Tagliatelle – also eine lange Sorte. Wichtig sind auch die Zucchini. Benutze im Idealfall eine Mischung aus gelber und grüner Zucchini, das sieht auf dem Teller einfach besser aus. Und zu guter Letzt ist die Soße relevant.

Sie ist für die Nudeln das A und O. Die Soße gibt dem Gericht seine bezeichnende Konsistenz und muss gleichzeitig den feinen Zucchinigeschmack unterstützen können, ohne ihn zu überlagern. Daher funktioniert eine Soße aus Frischkäse und Parmesan besonders gut. Das Beste an ihr ist, dass du sie nicht aufwendig kochen musst. Verrühre die Zutaten einfach mit ein wenig Pastawasser und gib dann die al dente gekochten Nudeln hinzu.

Das Highlight der Nudeln mit Zucchini-Frischkäse-Soße sind die bunten Zucchinischeiben. Diese brätst du bei hoher Temperatur und mit ordentlich Olivenöl in einer Pfanne an und schmeckst sie später mit Knoblauch ab. Vor dem Servieren pfefferst du sie ordentlich und mischst sie dann unter die Pasta in der Käsesoße. Einfacher kann ein leckeres Nudelgericht wirklich kaum sein!

Nutze die Zucchini-Saison, solange sie noch in vollem Gange ist! Bereite dafür auch Zucchini-Grillspieße mit Feta zu oder mache gefüllte Zucchini mit Mozzarella und Tomaten. Ein absoluter Hit ist auch dieser cremige Kartoffel-Zucchini-Auflauf. Überzeuge dich selbst!

Nudeln mit Zucchini-Frischkäse-Soße Nele 4.18 ( 74 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln Spaghetti, Tagliatelle oder Linguine

Salz

3 Zucchini gelb und grün

1 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

schwarzer Pfeffer

250 g Frischkäse

50 g Parmesan gerieben

einige Blätter Basilikum Zubereitung Koche die Nudeln in gesalzenem Wasser al dente.

Wasche die Zucchini und schneide sie in Scheiben.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne 🛒 und brate die Zucchinischeiben, bis sie etwas Farbe bekommen.

In der Zwischenzeit hackst du die Knoblauchzehe. Gib die Knoblauchzehe zu der Zucchini, salz und pfeffere alles und schmecke es ab.

Gieße die Nudeln ab und fange etwas von dem Kochwasser auf.

Gib Frischkäse und Parmesan in eine Schüssel und rühre beides mit etwas Nudelwasser glatt. Füge die Zucchini und die Nudeln hinzu und vermische alles gut. Füge bei Bedarf noch mehr Nudelwasser hinzu.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere die Pasta mit etwas mehr Parmesan und Basilikum.

