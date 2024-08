Schnelle Nudeln mit Zucchini, Lachs und Parmesan: Genuss aus nur einem Topf

In gerade einmal 25 Minuten stehen unsere Nudeln mit Zucchini und Lachs auf dem Tisch. Ein echtes Blitzrezept also, das dir den Feierabend rettet. Denn wer hat schon Lust, nach einem langen Arbeitstag noch lange in der Küche zu stehen? Dank dieses Rezepts kannst du dir trotzdem ein leckeres Abendessen gönnen.

Rezept für Nudeln mit Zucchini und Lachs: in Windeseile fertig

Nudeln, Zucchini, Lachs und dazu auch noch Parmesan: Wenn ein Gericht viele Lieblinge aus der Küche vereint, dann dieses hier. Wir mögen es aber nicht nur aufgrund seiner Zutaten, sondern auch, weil es so unfassbar simpel ist und trotzdem schmeckt. Und noch einen Vorteil hat das Rezept: Es ist im Nu fertig und damit perfekt, wenn du mittags oder abends ein schnelles Essen brauchst.

Immerhin ist die Zeit der Mittagspause kurz, und man möchte nicht die ganze Stunde damit verbringen, sich ein Lunchgericht zu kochen. Und auch abends unter der Woche haben die wenigsten Menschen Lust dazu, groß aufzufahren. Aber deshalb zu ungesunden Fertigprodukten greifen? Bitte nicht! Koche dir stattdessen diese Nudeln mit Zucchini und Lachs.

Dafür brauchst du sogar nur einen einzigen Topf beziehungsweise Pfanne. Du sparst also auch noch am Abwasch. Das wird ja immer besser! Zunächst werden die Zucchini in der Pfanne gebraten, danach klein geschnittene Zwiebel- und Knoblauchstücke. Jetzt kommen die Nudeln, Brühe und Sahne dazu. Das Ganze köchelt leise vor sich hin, während du die Schale einer Bio-Zitrone abreibst und das Lachsfilet in Stücke schneidest. Der Fisch wird nur kurz mit gegart, dann geht’s an die letzten Feinheiten: Parmesan einrühren, Zucchini unterheben und das Gericht mit Zitronenabrieb, Petersilie, Salz und Pfeffer abschmecken.

Praktisch: Neben unseren Nudeln mit Zucchini und Lachs sind auch unsere Penne mit Tomate-Mozzarella, unsere schnelle Tortelloni in Käse-Sahnesoße und unsere 4-Zutaten-Alfredo-Tagliatelle sogenannte One-Pot-Gerichte, die schnell auf dem Tisch stehen. Vielleicht wird eines davon dein neues Lieblingsessen?