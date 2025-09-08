Nudelpfanne mit Champignons und Zucchini: fertig in nur 30 Minuten

Meldet sich der Hunger bei dir, aber auf Kochen hast du so gar keine Lust? Dann muss es jetzt schnell gehen. Das passende, einfache Gericht – eine leckere Nudelpfanne mit Champignons und Zucchini – haben wir.

Nudelpfanne mit Champignons und Zucchini: Wenn’s schnell gehen soll

Einfache und schnelle Rezepte sind manchmal einfach die Rettung, wenn der Hunger groß, aber die Zeit zum Kochen begrenzt ist. Dann greifen wir auf Pfannengerichte zurück, die sich meist unkompliziert zubereiten lassen, wie diese Nudelpfanne mit Champignons und Zucchini zum Beispiel. Die verbindet den Dauerbrenner Nudeln einfach mit saisonalen Zutaten (Zucchini und Champignons) zu einem Wohlfühlgericht, bei dem Käse natürlich ebenfalls nicht fehlen darf. Aber beginnen wir mal von vorn.

Besorge dir kurze Nudeln wie Penne, Zucchini, Champignons, Feta, geriebenen Käse, passierte Tomaten und mediterrane Kräuter und leg los. Zuerst kochst du die Nudeln nach Packungsangabe. Dann werden Champignons und Zucchini in Scheibe geschnitten sowie Zwiebel und Knoblauch fein gehackt.

Schwitze zuerst Zwiebel und Knoblauch in einer Pfanne an und gib dann das Gemüse dazu. Brate alles an und gieße die passierten Tomaten dazu. Würze den Pfanneninhalt und lass die Soße etwas köcheln, sodass sie eindicken kann. Dann gibst du die fertigen Nudel dazu, streust zerbröselten Feta hinein und bedeckst alles mit geriebenem Käse. Lass die Pfanne abgedeckt ein paar Minuten auf niedriger Stufe köcheln, bis der Käse geschmolzen ist. Nun kannst du endlich essen!

Du möchtest statt einer Nudelpfanne lieber einen Auflauf? Kein Problem, denn dieses Rezept ist perfekt dafür. Fülle die Masse nach dem Kochen einfach in eine gefettete Auflaufform, streue den Käse darüber und backe alles für 15 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen.

Feiere die Zucchini-Saison doch auch mal mit diesem Zucchini-Auflauf, Nudeln in Feta-Zucchini-Soße oder dem italienischen Klassiker Zucchini-Scarpaccia.

350 g kurze Nudeln z.B. Penne oder Fusilli

Salz

250 g Champignons

1 große Zucchini

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

400 ml passierte Tomaten

Pfeffer nach Geschmack

1 TL Oregano

1 TL Basilikum

200 g Feta

150 g geriebener Käse z.B. Gouda oder Mozzarella

2 EL gehackte Petersilie Zubereitung Koche die Nudeln in einem Topf reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Putze 🛒 die Champignons und schneide sie in Scheiben.

Wasche die Zucchini und schneide sie ebenfalls in Scheiben. Ziehe Zwiebel und Knoblauch ab und hacke beides fein.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne, dünste Zwiebel und Knoblauch darin glasig an, gib dann die Zucchini und die Champignons dazu und brate sie 5 Minuten mit an.

Gieße die passierten Tomaten dazu, würze mit Salz, Pfeffer, Oregano und Basilikum und lass die Soße kurz köcheln.

Vermische die Pasta mit der Soße und brösele den Feta darüber.

Bestreue alles mit dem geriebenen Käse und lass die Pfanne zugedeckt bei niedriger Hitze weiter köcheln, bis der Käse geschmolzen ist. Rühre dabei vorsichtig gelegentlich um, damit nichts anbrennt.

Serviere die Pfanne mit frischer Petersilie bestreut.

