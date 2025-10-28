Dieses Gericht macht Lust auf Herbst

Freust du dich auch schon auf den Herbst? Für mich gibt es fast nichts Schöneres, als diese Jahreszeit mit ihren bunten Blättern, dem gedämpften Licht und dem ersten Nebel, durch den sich morgens mühsam die Sonne kämpft. Und dann das Essen erst. Endlich wieder Suppen, Kürbisse und Co. Ein leckeres Rezept, das genauso bunt strahlt wie das Herbstlaub und uns in Stimmung bringt, ist diese Nudelpfanne mit Kürbis und Champignons.

Herbstliches Wohlfühlgericht: Nudelpfanne mit Kürbis und Champignons

Kürbisse und Champignons sind nicht nur leckere Herbstboten, sie sind zusammen auch ein kulinarisches Dreamteam. Der beste Beweis dafür: diese Nudelpfanne mit Kürbis und Champignons. Zusammen mit Nudeln, einer cremigen Soße und einem knusprigen Topping aus gerösteten Walnüssen wird daraus ein richtiges Comfort Food zum Verwöhnen, wenn es draußen schon etwas kühler ist.

Für besonders viel Aroma schneidest du den Kürbis in Würfel und röstest ihn im Ofen. Währenddessen kochst du die Nudeln und bereitest eine cremige Soße zu, für die du geschnittene Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne andünstest, die Champignons in Scheiben schneidest und mit anbrätst. Dann gießt du Gemüsebrühe sowie Sahne dazu, würzt alles und rührst geriebenen Parmesan unter. Ist der Käse geschmolzen und die Soße eingedickt, kommen die Nudeln und die Kürbiswürfel dazu und du kannst dich bereit machen fürs Anrichten.

Übrigens, die Nudelpfanne mit Kürbis und Champignons kommt ganz ohne Fleisch aus. Würze bringen hier einfach die Pilze mit ihrem umami-Geschmack mit. Für ein würziges Highlight sorgen Salbeiblätter, die nicht einfach in der Soße mitgekocht, sondern in einer Pfanne knusprig angebraten werden. Sie kommen später zusammen mit gerösteten Walnüssen und geriebenem Parmesan als Topping über die Nudelpfanne.

Hast du auch schon wie ich Lust auf die ersten Kürbisrezepte der Saison? Dann koche auch mal ein Kürbisgratin, eine Kürbis-Linsensuppe oder Nudeln in Kürbis-Sahnesoße.

Nudelpfanne mit Kürbis und Champignons Judith Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten 400 g Hokkaido-Kürbis

3 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

400 g Rigatoni

250 g Champignons

1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Butter

100 ml Gemüsebrühe

200 ml Sahne

80 g frisch geriebener Parmesan plus etwas mehr zum Bestreuen

50 g Walnüsse

10 frische Salbeiblätter Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus. Wasche den Kürbis und schneide ihn in kleine Würfel. Verteile sie auf dem Backblech, beträufle sie mit 1 EL Olivenöl, würze mit Salz und Pfeffer und röste sie 20 Minuten im vorgeheizten Ofen. Koche währenddessen die Rigatoni in einem großen Topf mit Salzwasser al dente. Putze 🛒 die Champignons und schneide sie in Scheiben. Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides fein. Erhitze 2 EL Olivenöl und 1 EL Butter in einer großen Pfanne. Brate Zwiebel und Knoblauch zusammen darin glasig an. Füge dann die Champignons hinzu und brate sie 5 Minuten an. Lösche alles mit Gemüsebrühe ab, gieße die Sahne dazu und lass die Soße 5 Minuten einkochen. Gib den geriebenen Parmesan hinein und rühre so lange um, bis die Soße cremig wird. Schmecke sie mit Salz und Pfeffer ab. Röste die Walnüsse in einer kleinen Pfanne ohne Öl und hacke sie grob. Brate dann in der Pfanne die Salbeiblätter in etwas Öl an, bis sie knusprig sind, und lege sie zum Abtropfen auf ein Stück Küchenpapier. Vermische die Rigatoni mit der Soße und gib die gerösteten Kürbiswürfel dazu. Richte die Nudelpfanne auf Tellern an, bestreue sie mit Walnüssen sowie dem restlichen Parmesan und garniere alles mit knusprigen Salbeiblättern.

