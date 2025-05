Dieser Nudelsalat mit Mandelmus ist frisch, cremig und kinderleicht gemacht

Bei klassischen Salaten stellt sich oft die Frage: mit Mayonnaise oder mit Essig? Hier lautet die Antwort: Keins von beiden! Diesen warmen Nudelsalat mit Mandelmus hast du im Handumdrehen zubereitet und wirst dich garantiert in ihn verlieben.

Warmer Nudelsalat mit Mandelmus ist immer eine gute Wahl

Ich bin ein absoluter Fan von der großen Nussmus-Auswahl und ihren vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als schmackhaftes Topping auf Obst und Gemüse geträufelt oder eben in diesem Salat als Grundlage für eine herrlich cremige Soße.

Diesen Nudelsalat mit Mandelmus kannst du ohne Probleme direkt nach dem Kochen genießen, wenn er noch warm ist. Er eignet sich aber auch ideal, um ihn auskühlen und ein paar Stunden im Kühlschrank in einem luftdichten Behälter ziehen zu lassen. Dann ist er perfekt, um ihn für das nächste Picknick im Park mitzunehmen.

Du kannst für den Nudelsalat natürlich zu jeder Nudelsorte greifen, die du am liebsten magst, nichtsdestotrotz bieten Farfalle sich hier in meinen Augen perfekt an. Durch ihre Form sehen sie nicht nur schön im Salat aus, sie nehmen dadurch auch die Aromen wunderbar auf. So wird jedes Stück zum Geschmackserlebnis.

Ein Highlight sind die gehackten Nüsse als Topping, die einfach jede Mahlzeit um einiges aufwerten. Einerseits erhält der Salat dadurch eine Extraportion Crunch, andererseits harmoniert ihr nussiges Aroma wunderbar mit dem Mandelmus als Basis der Soße. Bei Bedarf kannst du noch frischen Koriander hinzufügen, um dem Salat eine feine Note zu verleihen. Solltest du Koriander nicht mögen, eignen sich auch Petersilie oder Schnittlauch. Am Ende zählt, dass es dir schmeckt!

Nudelsalat mit Mandelmus Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 350 g Farfalle

1 rote Paprika

1 gelbe Paprika

150 g Spitzkohl

60 g Erdnüsse geröstet

3 große Tomaten

etwas Koriander optional, nach Geschmack

3 Knoblauchzehen

60 g Tomatenmark

50 g Mandelmus weiß

1 TL Agavendicksaft

20 ml Sojasoße

2 EL Olivenöl

80 ml Wasser

2 EL Sesamöl Zubereitung Koche die Nudeln nach den Packungsangaben in gesalzenem Wasser al dente.

Wasche die Paprika ab, entferne das Kerngehäuse und schneide sie in dünne Streifen. Spüle den Spitzkohl ab und entferne die äußeren Blätter. Viertel ihn, entferne den Strunk und schneide den Kohl in dünne Streifen. Hacke die Erdnüsse grob.

Wasche die Tomaten, halbiere sie und entferne den Strunk. Schneide die Hälften in Würfel. Falls du Koriander hinzufügst, wasche ihn, zupfe die Blätter ab und hacke sie grob.

Schäle den Knoblauch.

Vermenge in einer kleinen Schale Tomatenmark, Mandelmus, Agavendicksaft und Sojasoße. Zerkleiner den Knoblauch mit einer Knoblauchreibe 🛒 und gib ihn dazu. Vermenge alles gründlich miteinander.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und brate die Paprika und den Spitzkohl darin für etwa 4 Minuten an. Gib die Tomaten-Mandel-Soße und das Wasser hinzu und lass alles einmal aufkochen.

Hebe die Nudeln unter und schmecke alles mit Salz und Sojasoße ab. Sollte die Soße zu dickflüssig sein, gib noch etwas Wasser dazu.

Gib die Tomaten und den Koriander dazu. Serviere den Nudelsalat mit Erdnüssen und träufle etwas Sesamöl darüber.

