Nudelsalat mit Thunfisch: Den servieren wir ab sofort als Grillbeilage

Wir bevorzugen einfache und unkomplizierte Gerichte. Denn seien wir ehrlich: Nicht immer ist es verlockend, lange Zeit in der Küche zu verbringen und aufwendige Mahlzeiten zuzubereiten. Manchmal muss es einfach schnell gehen, und genau da kommt unser heutiges Rezept gerade recht. Der Nudelsalat mit Thunfisch ist die perfekte Option, wenn du schnell etwas Köstliches zaubern möchtest.

Nudelsalat mit Thunfisch als schnelles Lunch-Rezept

Mal ehrlich, wer kann bei der Kombination aus zarten Nudeln, herzhaftem Thunfisch, knackigem Gemüse und einer würzigen Soße schon widerstehen? Der Nudelsalat mit Thunfisch ist in null Komma nichts fertig und unglaublich vielseitig. Du kannst die Zutatenliste ganz nach deinen Wünschen anpassen und auch bei der Soße variieren.

Wir verwenden in unserem Rezept heute Kirschtomaten, Salat, Mais und Zwiebeln und garnieren den Nudelsalat mit einer Joghurt-Soße. Aber auch Gurken, Paprika oder anderes Gemüse passen super.

Der Nudelsalat mit Thunfisch lässt sich problemlos vorbereiten und kalt stellen, was ihn zu einer tollen Option für ein leichtes Mittagessen für die Arbeit macht. Aber auch als Beilage oder Hauptgericht macht er eine gute Figur. Der leckere Salat passt einfach immer.

Wenn du es unkompliziert magst, ist das Rezept genau richtig für dich. Genuss und Einfachheit gehen hier Hand in Hand. Hole die Kochschürze raus, denn es wird lecker!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wir haben jetzt so richtig Lust auf weitere kreative Salatrezepte bekommen. Falls es dir auch so geht, bereite dir gleich noch unseren Rosenkohlsalat mit Cranberrys und Pinienkernen oder den winterlichen Kartoffelsalat zu. Obendrein wartet noch ein Salat auf dich, der Hähnchen, Bacon und Tomaten vereint.

Nudelsalat mit Thunfisch Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Kühlzeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Nudeln z. B. Farfalle

1 Handvoll Mais aus der Dose

einige Salatblätter

400 g kleine Kirschtomaten

1 rote Zwiebel

2 Dosen Thunfisch im eigenen Saft Für das Dressing: 200 g Naturjoghurt 1,5 % Fett

1 TL Zucker

2 TL Senf mittelscharf

Sojasauce light, z.B. diese hier 🛒

3 EL Balsamicoessig

1 EL Olivenöl

weißer Pfeffer

Salz Zubereitung Koche die Nudeln nach Packungsanweisung.

Wasche die Tomaten und den Salat, lass den Mais abtropfen. Schäle und schneide die Zwiebel in Streifen. Halbiere die Tomaten.

Gieße auch den Thunfisch ab und zerrupfe ihn etwas.

Gib das Gemüse zusammen mit dem Thunfisch in eine Schüssel.

Gieße die Nudeln über ein Sieb ab und lass sie abkühlen. Gib sie danach zu Gemüse und Thunfisch in die Schüssel.

Verrühre alle Zutaten für das Dressing miteinander und gieße es über die Zutaten in der Schüssel. Würze den Nudelsalat mit Thunfisch abschließend mit Pfeffer und Salz und stelle ihn für 30 Minuten in den Kühlschrank. So kann er gut durchziehen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.