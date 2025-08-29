Nudelsalat ohne Mayo: mediterraner Genuss für viele Anlässe

Kaum werden die Tage länger und schöner, liegt vor allem an den Wochenenden wieder der Geruch von leckerem Grillgut in der Luft. Und macht Lust auf draußen sein, zusammen sitzen und schlemmen. Perfekt, wenn man dann auf unkomplizierte Rezepte wie den Nudelsalat ohne Mayo zurückgreifen kann. Mit wenigen Zutaten ist er die ideale Wahl, wenn es schnell und lecker sein soll!

Frische aus der Schüssel: Nudelsalat ohne Mayo

Der Salat ist nicht nur eine köstliche Option für alle, die nach einer leichteren Alternative suchen, sondern auch eine vielseitige Beilage für viele Anlässe wie Picknicks, Grillpartys oder auch als leichte Mahlzeit an warmen Tagen.

Statt mit schwerer, cremiger Mayonnaise basiert dieser Salat auf einem Pesto oder einem anderen leichteren Dressing, das ihm eine erfrischende Note verleiht. Du könntest auch, wie bei unserem Nudelsalat mit Thunfisch, ein Joghurt-Dressing nehmen.

Für das Rezept benötigst du eine Auswahl an frischen Zutaten wie Rucola, kleine Tomaten und natürlich Nudeln deiner Wahl. Wir verwenden am liebsten Penne, Fusilli oder Farfalle für das Rezept, da sie sich schön mit dem Pesto verbinden. Kombiniere auch getrocknete Tomaten, Gurke und Oliven für eine farbenfrohe und frische Mischung. Kräuter wie Petersilie, Basilikum oder Koriander sorgen für zusätzlichen Geschmack und Frische.

Sobald die Nudeln abgekühlt sind, mische sie mit dem vorbereiteten Gemüse und dem Pesto. Vergiss nicht, den Salat vor dem Servieren gut durchziehen zu lassen, damit er schön erfrischend bleibt. Der Nudelsalat ohne Mayo ist nicht nur leicht und gesund, sondern schmeckt durch seine mediterranen Aromen wie Urlaub in Südeuropa.

Vor dem ersten Angrillen empfehlen wir dir unseren Artikel mit vielen nützlichen Tipps und Tricks. Und können dir neben dem Nudelsalat ohne Mayo auch den toskanischen Bohnensalat als mediterrane Beilage ans Herz legen. Ebenso wie unser klassisches Zaziki-Rezept. Das darf bei keiner Grillparty fehlen. Als neue Idee wandern bei uns Corn Ribs, also gegrillte Maisrippchen auf den Grill.

Das klingt alles so gut, dass du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst? Dann lass uns doch erst einmal Pasta kochen und den Nudelsalat ohne Mayo zubereiten.

Nudelsalat ohne Mayo Vanessa 3.61 ( 28 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 500 g Nudeln nach Wahl

50 g Rucola

250 g kleine Tomaten

200 g Feta

50 g Pinienkerne

200 g grünes Pesto online z.B. hier 🛒 Zubereitung Koche die Pasta nach Packungsanleitung al dente.

Wasche währenddessen den Rucola und die Tomaten und tupfe sie trocken. Schneide den Rucola und die Tomaten in mundgerechte Stücke. Zerbrösle den Feta.

Röste die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer bis hoher Hitze ohne Öl goldbraun an. Wende sie dabei regelmäßig und lass sie anschließend abkühlen.

Gieße die fertige Pasta ab und spüle sie für einige Sekunden unter kaltem Wasser ab, damit sie abkühlen kann.

Vermische alle Zutaten in einer großen Schüssel. Zuerst rührst du die Pasta mit dem Pesto zusammen, dann gibst du die Pinienkerne und den Feta dazu und mischst alles gut. Zum Schluss hebst du vorsichtig den Rucola und die Tomaten unter.

Lasse den Nudelsalat ohne Mayo vor dem Servieren noch 10 Minuten durchziehen. Notizen Statt mit grünem Pesto schmeckt der Nudelsalat auch wunderbar mit rotem Pesto oder einer anderen, selbstgemachten Sorte.

Wer keinen Feta mag, kann auch Parmesan in den Salat hobeln.

Getrocknete Tomaten und Oliven passen ebenfalls sehr gut in den mediterranen Nudelsalat.

