Nusskuchen mit Grieß: Den musst du probieren

Ich liebe einfache Kuchen, die nicht viel Zubereitungszeit erfordern, aber dennoch etwas hermachen. Mit seinem Mix aus gemahlenen Nüssen und feinem Grieß ist dieser Nuss-Grieß-Kuchen genau so ein Gebäck. Die Zutaten werden einfach zusammengerührt und der Kuchen dann in den Ofen geschoben. Verziert wird er mit einer leckeren Zucker-Zimt-Glasur. Klingt gut, oder? Dann binde dir deine Schürze um und lass uns zusammen backen!

Nuss-Grieß-Kuchen: im Handumdrehen gebacken

Nusskuchen gehen immer. Sind sie dann noch so einfach zuzubereiten wie dieser Nuss-Grieß-Kuchen, rufen wir ganz laut: „Hurra!“. Die Zutaten sind leicht zu bekommen, die Zubereitung wirklich kinderleicht und der Geschmack einfach köstlich. Welche gemahlenen Nüsse du verwendest, bleibt dir überlassen. Mische wie wir verschiedene Sorten oder verwende nur eine. In unserem Rezept sind Mandeln die Hauptzutat. Wir fügen aber auch Kokosflocken und Haselnüsse hinzu.

Das Besondere an diesem Kuchen ist jedoch der Grieß. Er bindet den Teig beim Backen und sorgt für eine saftige Konsistenz. Der Nuss-Grieß-Kuchen bleibt, sofern er nicht vorher aufgegessen wurde, tagelang saftig. Das macht ihn zum idealen Snack für unterwegs oder als süßes Dessert im Büro. Und die Glasur aus Puderzucker und Zimt verleiht dem Nuss-Grieß-Kuchen ein tolles Aroma, das so richtig nach Herbst schmeckt.

Genieße den Nusskuchen mit große zu einer Tasse Kaffee oder Tee oder als süßes Dessert nach dem Lunch. Mit einem Klecks Sahne schmeckt er sogar noch leckerer.

Lass dich auch vom Tiroler Nusskuchen und dem herrlichen Nusskuchen mit Karamell verzaubern. Optisch und geschmacklich ein Highlight ist auch der saftige Haselnusskuchen mit Biskuitteig und Schokomousse.

Nuss-Grieß-Kuchen Anke Rezept drucken Rezept pinnen Zutaten Für den Nuss-Grieß-Kuchen: 300 g Grieß

200 g Mandeln gemahlen

50 g Kokosflocken

50 g Haselnüsse gemahlen

200 g Zucker

2 TL Backpulver

600 ml Pflanzenmilch

1 Ei Für den Zucker-Zimt-Guss: 200 g Puderzucker

1 TL Zimt

3-4 EL Wasser Zubehör (Durchmesser 24 cm, online z.B. hier 🛒 1 Springform Zubereitung Heize den Ofen auf 200 °C Ober-Unterhitze vor und fette eine Springform ein. Verrühre die trockenen Zutaten in einer Schüssel miteinander und gib dann die Pflanzenmilch und das Ei hinzu. Gieße den Teig in die Form und backe ihn 20-30 Minuten. Mache die Stäbchenprobe. Lass den Kuchen danach etwas abkühlen und löse ihn aus der Form. Rühre in der Zwischenzeit den Zucker-Zimt-Guss an und verteile ihn danach gleichmäßig auf dem Kuchen. Notizen Schaue für die passende Tischdeko bei Geniale Tricks vorbei. Dort findest du zum Beispiel die Anleitung für Deko-Eicheln

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.