Nussbraten: Probiere diese leckere Veggie-Alternative zu Weihnachten

Für alle, die noch auf der Suche nach einer Veggie-Hauptspeise für Weihnachten sind, kommt hier die Rettung: Wir zeigen dir, wie du einen veganen Nussbraten backen kannst. Der schmeckt herrlich würzig und lässt sogar Fleischfans verzückt zurück.

Rezept für veganen Nussbraten: leckere Alternative

Es muss nicht immer Fleisch sein, und trotzdem kann eine Hauptspeise wunderbar festlich daherkommen. Unser Nussbraten beweist: Auch ohne Fleisch kann man ein tolles Hauptgericht zaubern, dass Klassikern wie deftigen Braten in nichts nachsteht.

Damit der Nussbraten so schön deftig schmeckt, nutzen wir nicht nur gebratene Pilze, sondern auch Gewürze wie Rauchpaprika. Für eine feine Süße sorgen Maronen. Die Nüsse mahlen wir teilweise mit einem Mixer🛒 fein, teilweise hacken wir sie, sodass der vegane Weihnachtsbraten einen tollen Biss besitzt.

Da die Zubereitung des Nussbratens etwas Zeit in Anspruch nimmt, empfehlen wir dir, damit rechtzeitig zu starten. Unser Tipp: Bereite so weit schon alles vor und fülle die Masse in die Kastenform. Danach kannst du sie kaltstellen und erst kurz vor dem Essen in den Ofen schieben. Oder du backst ihn schon am Vortag und wärmst ihn zum Festessen einfach noch einmal auf. Lass ihn dafür aber in der Kastenform, sonst trocknet er aus.

Wie plant man ein Weihnachtsessen ohne Stress? Wir haben praktische Tipps für dich gesammelt, damit du die Feiertage entspannt erleben und ohne Hektik das Weihnachtsfest genießen kannst.

Du kannst den Nussbraten mit nur einer Sorte Nüsse zubereiten, aber wir empfehlen, einen Mix zu verwenden. Und noch ein Tipp: Wenn du die Nüsse vorher im Ofen oder in einer Pfanne anröstet, verleihst du dem Gericht dadurch noch zusätzlich Geschmack.

Auch unser veganer Linsenbraten oder diese Rote-Bete-Schnitzel schmecken super zu Weihnachten. Koche dazu eine schnelle Bratensoße, die du ebenfalls vegan zubereiten kannst.

Nussbraten Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 6 Kochutensilien 1 große Kastenform Zutaten 1x 2x 3x 1 Karotte

2 Pastinaken

200 g rote Linsen

1 große Zwiebel

3 Knoblauchzehen

200 g Pilze z.B. Champignons

Olivenöl zum Braten

2 EL Tomatenmark

400 g Nüsse gemischt oder eine Sorte

100 g Maronen

1-2 Handvoll Cranberrys getrocknet

100 g Semmelbrösel

2 Zweige Thymian

1 Prise Paprikapulver geräuchert

1 Prise Muskatnuss gerieben

230 ml Gemüsebrühe

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Karotte und Pastinaken und schneide sie klein. Koche sie 10-15 Minuten weich. Zerstampfe sie anschließend und stelle sie beiseite.

Koche die Linsen gar und salze sie anschließend leicht.

Ziehe die Zwiebel und den Knoblauch ab und hacke beides. Putze die Pilze und schneide sie klein.

Brate die Zwiebel für 10 Minuten in Öl, bis sie gut gebräunt und leicht karamellisiert sind. Rühre dabei regelmäßig um.

Gib den Knoblauch dazu und röste ihn kurz, bis er duftet.

Gib die Linsen, Pilze und das Tomatenmark dazu und vermenge alles gut. Brate das Ganze für 15 Minuten.

Hacke die Hälfte der Nüsse und mahle den Rest fein. Hacke die Maronen. Mische alles mit den Cranberrys, Karotten und Pastinaken. Würze mit Salz und Pfeffer.

Füge die Semmelbrösel und den Rosmarin sowie Räucherpaprika und Muskatnuss hinzu und gieße mit der Brühe auf. Lass alles so lange sanft köcheln, bis die Flüssigkeit verkocht ist. Schmecke die Masse mit Salz und Pfeffer ab.

Mische den Pfanneninhalt mit der Nussmasse und fülle den Mix in eine gefettete oder mit Backpapier ausgelegte Kastenform.

Bedecke den Nussbraten mit Alufolie oder Backpapier und backe ihn bei 180 °C Ober-/ Unterhitze für 1 Stunde. Lass ihn anschließend kurz abkühlen, bevor du ihn aus der Form stürzt. Notizen Wenn du möchtest, röste die Nüsse an, bevor du sie weiterverarbeitest.

